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МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку
МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку
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МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку. Связи редакции с Москвой нет, сотрудники не отвечают на звонки, сообщили в агентстве Sputnik в Москве.Ранее Минкульт Азербайджана сообщил об отмене всех мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории республики.
2025-06-30T13:25+0300
2025-06-30T13:25+0300
2025-06-30T13:25+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку. Связи редакции с Москвой нет, сотрудники не отвечают на звонки, сообщили в агентстве Sputnik в Москве.Ранее Минкульт Азербайджана сообщил об отмене всех мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории республики.Поводом для такого решения стало резонансное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России: Мазахир, Акиф, Бакир и Аяз Сафаровы, а также Алихман Гянджиев и Шахин Лалаев.По данным СК России, фигуранты причастны к ряду убийств и покушений на убийство, мотивом стал раздел влияния в бизнесе. По предварительным данным, один из фигурантов дела скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.
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операция в офисе sputnik в баку sputnik азербайджан
операция в офисе sputnik в баку sputnik азербайджан
МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку. Связи редакции с Москвой нет, сотрудники не отвечают на звонки, сообщили в агентстве Sputnik в Москве.
Ранее Минкульт Азербайджана сообщил об отмене всех мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории республики.
Поводом для такого решения стало резонансное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России: Мазахир, Акиф, Бакир и Аяз Сафаровы, а также Алихман Гянджиев и Шахин Лалаев.
По данным СК России, фигуранты причастны к ряду убийств и покушений на убийство, мотивом стал раздел влияния в бизнесе. По предварительным данным, один из фигурантов дела скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.