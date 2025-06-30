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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии
Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии. 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии.Инициативу финалистов конкурса "Команда Абхазии" поддержал президент Бадра Гунба.Цель — развитие физической культуры, спорта, командного духа и патриотизма, а также укрепление международного партнерства в сфере организации спортивно-общественных проектов.
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Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии

16:06 30.06.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк"Гонка Героев" в Подмосковье
Гонка Героев в Подмосковье - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии.
Инициативу финалистов конкурса "Команда Абхазии" поддержал президент Бадра Гунба.
"Проект представляет собой полосу препятствий на дистанции 3-5 км горно-лесистой местности, включает в себя различные грязевые коридоры, переправы, веревочные курсы, скалолазание и командные этапы", — рассказал финалист конкурса Нури Тарба.
Цель — развитие физической культуры, спорта, командного духа и патриотизма, а также укрепление международного партнерства в сфере организации спортивно-общественных проектов.
"Абхазский рубеж" показался таким же перспективным проектом. Это достижение в команде общих целей, выявление лидеров, командное мышление и многие другие формы взаимодействия, которые сближают людей. Как молодежь, которая проживает на территории Абхазии, так и ваших молодых коллег, в том числе из Российской Федерации", — отметил глава государства.
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