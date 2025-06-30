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Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии

Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии. 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T16:06+0300

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2025-06-30T16:06+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Проект "Абхазский рубеж" по аналогу с российскими "Гонками героев" появится в Абхазии.Инициативу финалистов конкурса "Команда Абхазии" поддержал президент Бадра Гунба.Цель — развитие физической культуры, спорта, командного духа и патриотизма, а также укрепление международного партнерства в сфере организации спортивно-общественных проектов.

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