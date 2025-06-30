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https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/registratsiya-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-po-izbiratelnomu-okrugu--26-zavershena-1055640114.html
Регистрация кандидатов в депутаты Парламента по избирательному округу № 26 завершена
Регистрация кандидатов в депутаты Парламента по избирательному округу № 26 завершена
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Регистрация кандидатов в депутаты Парламента по избирательному округу № 26 завершена, сообщили в ЦИК Абхазии. 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Регистрация кандидатов в депутаты Парламента по избирательному округу № 26 завершена, сообщили в ЦИК Абхазии. Согласно закону, выдвижение кандидатов начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов. Процедура завершилась 26 июня. Он может проводить предвыборную кампанию со дня приема всех документов ЦИК. Ему бесплатно предоставляется эфирное время на гостелевидение и радио, а также возможность выступления в других СМИ с изложением своих взглядов и предвыборной программы. Повторные выборы по избирательному округу № 26 пройдут 26 июля. Полномочия избранного депутата будут продолжаться до марта 2027 года – до окончания полномочий седьмого созыва Народного Собрания. Депутатом от округа № 26 был Адгур Харазия, подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. 1 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий. 14 июня сотрудниками МВД и СГБ Адгур Харазия был задержан.
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парламент абхазии, цик абхазии, абхазия

Регистрация кандидатов в депутаты Парламента по избирательному округу № 26 завершена

19:15 30.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНародное Собрание Абхазии
Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Регистрация кандидатов в депутаты Парламента по избирательному округу № 26 завершена, сообщили в ЦИК Абхазии.
Согласно закону, выдвижение кандидатов начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов. Процедура завершилась 26 июня.
В период, отведенный для выдвижения кандидатов, только одна инициативная группа представила своего претендента. Таким образом, Астамур Джопуа стал единственным кандидатом на вакантное место в Парламенте от Драндского округа.
Он может проводить предвыборную кампанию со дня приема всех документов ЦИК. Ему бесплатно предоставляется эфирное время на гостелевидение и радио, а также возможность выступления в других СМИ с изложением своих взглядов и предвыборной программы.
Повторные выборы по избирательному округу № 26 пройдут 26 июля. Полномочия избранного депутата будут продолжаться до марта 2027 года – до окончания полномочий седьмого созыва Народного Собрания.
Депутатом от округа № 26 был Адгур Харазия, подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия.
1 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий. 14 июня сотрудниками МВД и СГБ Адгур Харазия был задержан.
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