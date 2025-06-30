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Вступили в силу новые правила пересечения границы с Россией
Вступили в силу новые правила пересечения границы с Россией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан безвизовых стран. 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан безвизовых стран. Эксперимент носит добровольный характер и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде на территорию РФ. Тем не менее в Минцифры России в ходе брифинга, в котором участвовали сотрудники МИД Абхазии, отметили преимущества для иностранных граждан регистрации в ruID для взаимодействия с госорганами РФ. Отдельно были отмечены преимущества использования ruID: Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.
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россия, государственная граница
россия, государственная граница

Вступили в силу новые правила пересечения границы с Россией

09:16 30.06.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШеврон на форме служащего Федеральной таможенной службы РФ
Шеврон на форме служащего Федеральной таможенной службы РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан безвизовых стран.
Порядок въезда в Россию для граждан Абхазии остается неизменным.
Эксперимент носит добровольный характер и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде на территорию РФ.
Тем не менее в Минцифры России в ходе брифинга, в котором участвовали сотрудники МИД Абхазии, отметили преимущества для иностранных граждан регистрации в ruID для взаимодействия с госорганами РФ.
Отдельно были отмечены преимущества использования ruID:
Создание цифрового профиля иностранного гражданина;
Снижение административных барьеров для получения госуслуг в РФ;
Перспектива взаимодействия с госорганами и организациями в электронной форме;
На основании вышеуказанных данных автоматическое оформление СНИЛС;
Возможность заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.
Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.
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