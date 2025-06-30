https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/vstupili-v-silu-novye-pravila-peresecheniya-granitsy-s-rossiey-1055616946.html

Вступили в силу новые правила пересечения границы с Россией

Вступили в силу новые правила пересечения границы с Россией

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан безвизовых стран. 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T09:16+0300

2025-06-30T09:16+0300

2025-06-30T09:16+0300

россия

государственная граница

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила въезда в Россию для иностранных граждан безвизовых стран. Эксперимент носит добровольный характер и отсутствие заполненного заявления в приложении ruID не окажет влияния на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде на территорию РФ. Тем не менее в Минцифры России в ходе брифинга, в котором участвовали сотрудники МИД Абхазии, отметили преимущества для иностранных граждан регистрации в ruID для взаимодействия с госорганами РФ. Отдельно были отмечены преимущества использования ruID: Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.

россия

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

россия, государственная граница