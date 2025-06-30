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Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ

Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ

Sputnik Абхазия

Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как... 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T10:02+0300

2025-06-30T10:02+0300

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Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ Sputnik Абхазия Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ

Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как возник проект, какие исследования будут проводить в лаборатории, каким образом распорядятся их результатами, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат политических наук, доцент МГУ Мария Филь.Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия

абхазия, агу, социология, исследования, мгу имени м. в. ломоносова, подкасты, взаимный интерес, аудио