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Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Sputnik Абхазия
Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T10:02+0300
2025-06-30T10:02+0300
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Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как возник проект, какие исследования будут проводить в лаборатории, каким образом распорядятся их результатами, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат политических наук, доцент МГУ Мария Филь.Слушайте подкаст.
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абхазия, агу, социология, исследования, мгу имени м. в. ломоносова, подкасты, взаимный интерес, аудио
абхазия, агу, социология, исследования, мгу имени м. в. ломоносова, подкасты, взаимный интерес, аудио
Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как возник проект, какие исследования будут проводить в лаборатории, каким образом распорядятся их результатами, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат политических наук, доцент МГУ Мария Филь.