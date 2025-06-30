Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/vzaimnyy-interes-laboratoriya-sotsiologicheskikh-issledovaniy-v-agu-1055551021.html
Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Sputnik Абхазия
Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T10:02+0300
2025-06-30T10:05+0300
радио
абхазия
агу
социология
исследования
мгу имени м. в. ломоносова
подкасты
взаимный интерес
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/19/1055551113_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_28ff801262de2d8b1314797e7f820bf9.jpg
Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как возник проект, какие исследования будут проводить в лаборатории, каким образом распорядятся их результатами, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат политических наук, доцент МГУ Мария Филь.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/19/1055551113_184:0:1280:822_1920x0_80_0_0_979f088885b08c82b70d7941535c2b1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, агу, социология, исследования, мгу имени м. в. ломоносова, подкасты, взаимный интерес, аудио
абхазия, агу, социология, исследования, мгу имени м. в. ломоносова, подкасты, взаимный интерес, аудио

Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ

10:02 30.06.2025 (обновлено: 10:05 30.06.2025)
Радио
Взаимный интерес: лаборатория социологических исследований в АГУ
Подписаться
Лаборатория социологических исследований начала работу в АГУ. Создана она на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете. Как возник проект, какие исследования будут проводить в лаборатории, каким образом распорядятся их результатами, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат политических наук, доцент МГУ Мария Филь.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0