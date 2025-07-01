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Глава СГБ Абхазии провел выездное совещание на КПП "Ингур"
Глава СГБ Абхазии провел выездное совещание на КПП "Ингур"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар провел выездное совещание на КПП "Ингур" и приграничных заставах. 01.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар провел выездное совещание на КПП "Ингур" и приграничных заставах.Совещание прошло с участием начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и начальника Погрануправления СГБ республики Рустама Латипова.Были заслушаны доклады о ситуации на абхазо-грузинской границе, проверены инженерные сооружения.
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Глава СГБ Абхазии провел выездное совещание на КПП "Ингур"

20:35 01.07.2025 (обновлено: 20:36 01.07.2025)
© Foto / СГБ АбхазииГлава СГБ Абхазии провел выездное совещание на КПП "Ингур"
Глава СГБ Абхазии провел выездное совещание на КПП Ингур - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
© Foto / СГБ Абхазии
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар провел выездное совещание на КПП "Ингур" и приграничных заставах.
Совещание прошло с участием начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и начальника Погрануправления СГБ республики Рустама Латипова.
Были заслушаны доклады о ситуации на абхазо-грузинской границе, проверены инженерные сооружения.
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