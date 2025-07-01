https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/glava-sgb-abkhazii-provel-vyezdnoe-soveschanie-na-kpp-ingur--1055661479.html

Глава СГБ Абхазии провел выездное совещание на КПП "Ингур"

Глава СГБ Абхазии провел выездное совещание на КПП "Ингур"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар провел выездное совещание на КПП "Ингур" и приграничных заставах. 01.07.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

служба безопасности республики абхазия

абхазия

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар провел выездное совещание на КПП "Ингур" и приграничных заставах.Совещание прошло с участием начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и начальника Погрануправления СГБ республики Рустама Латипова.Были заслушаны доклады о ситуации на абхазо-грузинской границе, проверены инженерные сооружения.

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