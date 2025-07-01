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Собираемость административных платежей выросла до 193 млн рублей за два года

Собираемость административных платежей выросла до 193 млн рублей за два года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Собираемость административных платежей выросла с 62 млн рублей в 2022 году до 193 млн в 2024 году, доложил премьер-министру Владимиру... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T17:46+0300

2025-07-01T17:46+0300

2025-07-01T17:46+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Собираемость административных платежей выросла с 62 млн рублей в 2022 году до 193 млн в 2024 году, доложил премьер-министру Владимиру Делба глава миграционной службы Абхазии Саид Цвинария.По его словам, это стало возможным благодаря присутствию службы на КПП "Псоу" и внедрению системы сканирования паспортов.Кроме того, плановые показатели за полгода перевыполнены на 17%, что позволило перечислить в бюджет страны 104,5 млн рублей.Цвинария также сообщил об усилении миграционного контроля — 270 административных протоколов составлено с начала года, по итогам 2024 года — 212 протокола.Премьер-министр поручил усилить контроль и совершенствовать систему миграционного учета.Интервью Саида Цвинария Sputnik смотрите на нашей странице ВКонтакте.

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