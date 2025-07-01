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Часть Сухума останется без воды 2 июля

Часть Сухума останется без воды 2 июля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Часть Сухума останется завтра без воды с 00:00 до 20:00 из-за ремонта водовода на Кодорском шоссе, сообщил "Водоканал". 01.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Часть Сухума останется завтра без воды с 00:00 до 20:00 из-за ремонта водовода на Кодорском шоссе, сообщил "Водоканал".Воды не будет у жителей:

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