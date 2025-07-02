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Агәалашәара амҩала
Аԥсуа еибашьцәа Тамшь иӡхыҵит ԥхынгәымза 1993 шықәсазы
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"130-ҩык рышәҟәы" знапы аҵазҩыз рфотоқәа ӡыргахоит Гәдоуҭа
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/novuyu-redaktsiyu-polozheniya-o-gorodskom-gerbe-utverdili-v-sukhume-1055674736.html
Новую редакцию положения о городском гербе утвердили в Сухуме
Новую редакцию положения о городском гербе утвердили в Сухуме
Sputnik Абхазия
Прежнее положение было утверждено депутатами в августе 1998 года, победителем конкурса стал художник Тимур Кайтан. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-02T18:45+0300
2025-07-02T18:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли новую редакцию положения о гербе города. Документ дополняет и уточняет описание символики, а также определяет правила ее использования. Герб Сухума может размещаться:При этом герб не может использоваться в целях, унижающих его значение, и запрещен в символике частных и негосударственных организаций.Прежнее положение было утверждено депутатами в августе 1998 года. Инициатором создания символики столицы выступил глава администрации Гарри Айба. По итогу конкурса комиссия отобрала работу художника Тимура Кайтан.Председатель сухумского городского Собрания Дмитрий Осия также рассказал, что глава города Тимур Агрба поддержал идею изготовления эталонного герба в следующем году. Он будет храниться в Администрации столицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/abkhazskie-khudozhniki-tavrida-1055619444.html
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новости, символика, гербы
новости, символика, гербы

Новую редакцию положения о городском гербе утвердили в Сухуме

18:45 02.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Прежнее положение было утверждено депутатами в августе 1998 года, победителем конкурса стал художник Тимур Кайтан.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли новую редакцию положения о гербе города.
Документ дополняет и уточняет описание символики, а также определяет правила ее использования.

Герб Сухума может размещаться:
на фасадах и вывесках городской администрации, суда, прокуратуры, других госорганов столицы;
на въездных указателях;
в рабочих кабинетах и залах заседаний;
на официальных документах, печатях, удостоверениях, грамотах, изданиях и транспортных средствах;
на форменной одежде, визитках, эмблемах;
в праздничном и церемониальном оформлении города.
При этом герб не может использоваться в целях, унижающих его значение, и запрещен в символике частных и негосударственных организаций.
Прежнее положение было утверждено депутатами в августе 1998 года. Инициатором создания символики столицы выступил глава администрации Гарри Айба. По итогу конкурса комиссия отобрала работу художника Тимура Кайтан.
Председатель сухумского городского Собрания Дмитрий Осия также рассказал, что глава города Тимур Агрба поддержал идею изготовления эталонного герба в следующем году. Он будет храниться в Администрации столицы.
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