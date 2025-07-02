https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/novuyu-redaktsiyu-polozheniya-o-gorodskom-gerbe-utverdili-v-sukhume-1055674736.html

Новую редакцию положения о городском гербе утвердили в Сухуме

Новую редакцию положения о городском гербе утвердили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Прежнее положение было утверждено депутатами в августе 1998 года, победителем конкурса стал художник Тимур Кайтан. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T18:45+0300

2025-07-02T18:45+0300

2025-07-02T18:45+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания приняли новую редакцию положения о гербе города. Документ дополняет и уточняет описание символики, а также определяет правила ее использования. Герб Сухума может размещаться:При этом герб не может использоваться в целях, унижающих его значение, и запрещен в символике частных и негосударственных организаций.Прежнее положение было утверждено депутатами в августе 1998 года. Инициатором создания символики столицы выступил глава администрации Гарри Айба. По итогу конкурса комиссия отобрала работу художника Тимура Кайтан.Председатель сухумского городского Собрания Дмитрий Осия также рассказал, что глава города Тимур Агрба поддержал идею изготовления эталонного герба в следующем году. Он будет храниться в Администрации столицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/abkhazskie-khudozhniki-tavrida-1055619444.html

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