https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/obem-planiruemogo-urozhaya-arbuzov-otsenili-v-minselkhoze-abkhazii-1055665036.html
Объем планируемого урожая арбузов оценили в Минсельхозе Абхазии
Объем планируемого урожая арбузов оценили в Минсельхозе Абхазии
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Ожидаемый объем урожая не отличается от прошлогоднего, в 2024 году также собрали около восьми тысяч тонн бахчевых. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-02T09:15+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около 8 тысяч тонн арбузов ожидают получить в Абхазии в этом году, уточнил в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Теваз Ачба.Он пояснил, что этом году из-за плохих погодных условий местные арбузы появились позже, чем обычно. Ачба также добавил, что всего в этом году в Абхазию завезли 13,5 тонн арбузов. При этом контролирующие службы ведомства уже забраковали около 240 килограммов импортных бахчевых из-за высокого содержания нитратов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/1055550558.html
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абхазия, новости, сельское хозяйство
абхазия, новости, сельское хозяйство
Объем планируемого урожая арбузов оценили в Минсельхозе Абхазии
Ожидаемый объем урожая не отличается от прошлогоднего, в 2024 году также собрали около восьми тысяч тонн бахчевых.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около 8 тысяч тонн арбузов ожидают получить в Абхазии в этом году, уточнил в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Теваз Ачба.
“Это предварительные данные, все зависит от погодных условий. Тем более, сейчас наблюдается не свойственное для Абхазии похолодание”, - пояснил Ачба.
Он пояснил, что этом году из-за плохих погодных условий местные арбузы появились позже, чем обычно.
Ачба также добавил, что всего в этом году в Абхазию завезли 13,5 тонн арбузов. При этом контролирующие службы ведомства уже забраковали около 240 килограммов импортных бахчевых из-за высокого содержания нитратов.