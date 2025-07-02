https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/obem-planiruemogo-urozhaya-arbuzov-otsenili-v-minselkhoze-abkhazii-1055665036.html

Объем планируемого урожая арбузов оценили в Минсельхозе Абхазии

Объем планируемого урожая арбузов оценили в Минсельхозе Абхазии

Sputnik Абхазия

Ожидаемый объем урожая не отличается от прошлогоднего, в 2024 году также собрали около восьми тысяч тонн бахчевых. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T09:15+0300

2025-07-02T09:15+0300

2025-07-02T09:15+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около 8 тысяч тонн арбузов ожидают получить в Абхазии в этом году, уточнил в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Теваз Ачба.Он пояснил, что этом году из-за плохих погодных условий местные арбузы появились позже, чем обычно. Ачба также добавил, что всего в этом году в Абхазию завезли 13,5 тонн арбузов. При этом контролирующие службы ведомства уже забраковали около 240 килограммов импортных бахчевых из-за высокого содержания нитратов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/1055550558.html

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