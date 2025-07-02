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Третий этап программы по созданию госцентра обработки данных завершится в декабре
Третий этап программы по созданию госцентра обработки данных завершится в декабре
Sputnik Абхазия
Программа "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" была утверждена... 02.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Третий этап реализации ведомственной программы по созданию центра обработки данных завершится в декабре, рассказал Sputnik заместитель председателя Госкомсвязи Роланд Ратия. Ратия подчеркнул, что система хранения данных будет соответствовать всем нормам безопасности. Реализация программы разделена на три года и три этапа. Первый и второй предполагали разработку инженерной инфраструктуры, обеспечение центра системами энергосбережения, охлаждения. Третий этап — установка оборудования, создание ПО и подготовка специалистов. Но, по словам Роланда Ратия, в Абхазии существует серьезный кадровый дефицит. Для работы с такими серьезными данными нужны грамотные специалисты. На работу приглашаются выпускники технических вузов, айтишники, программисты, есть возможность организовать стажировки для студентов. "У нас есть время их подготовить, подтянуть. Первое время они не будут работать, в сменах будут старшие ребята, уже с опытом", — подчеркнул он. Ратия добавил, что после окончания третьего этапа реализации программы предстоит немало работы — нужно обучить сотрудников ведомств работе в новых реалиях, подготовить нормативно-правовую базу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/1055670586.html
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Третий этап программы по созданию госцентра обработки данных завершится в декабре
Программа "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" была утверждена Кабмином Абхазии в ноябре 2022 года.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Третий этап реализации ведомственной программы по созданию центра обработки данных завершится в декабре, рассказал Sputnik заместитель председателя Госкомсвязи Роланд Ратия.
Это первые шаги к созданию цифрового государства, в центре обработки данных будут обслуживаться органы госуправления. Систематизированная информация будет храниться в одном месте, министерства и ведомства смогут использовать ее, чтобы оказывать услуги населению по принципу "одного окна".
Ратия подчеркнул, что система хранения данных будет соответствовать всем нормам безопасности. Реализация программы разделена на три года и три этапа.
Первый и второй предполагали разработку инженерной инфраструктуры, обеспечение центра системами энергосбережения, охлаждения. Третий этап — установка оборудования, создание ПО и подготовка специалистов.
Но, по словам Роланда Ратия, в Абхазии существует серьезный кадровый дефицит. Для работы с такими серьезными данными нужны грамотные специалисты. На работу приглашаются выпускники технических вузов, айтишники, программисты, есть возможность организовать стажировки для студентов.
"У нас есть время их подготовить, подтянуть. Первое время они не будут работать, в сменах будут старшие ребята, уже с опытом", — подчеркнул он.
Ратия добавил, что после окончания третьего этапа реализации программы предстоит немало работы — нужно обучить сотрудников ведомств работе в новых реалиях, подготовить нормативно-правовую базу.