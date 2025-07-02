https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/tretiy-etap-programmy-po-sozdaniyu-gostsentra-obrabotki-dannykh-zavershitsya-v-dekabre-1055677594.html

Третий этап программы по созданию госцентра обработки данных завершится в декабре

Третий этап программы по созданию госцентра обработки данных завершится в декабре

Sputnik Абхазия

Программа "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" была утверждена... 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T21:47+0300

2025-07-02T21:47+0300

2025-07-02T21:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

цифровые технологии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037764611_0:139:3079:1870_1920x0_80_0_0_2e596659a44e5c26ce0926ddf1ac8041.jpg

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Третий этап реализации ведомственной программы по созданию центра обработки данных завершится в декабре, рассказал Sputnik заместитель председателя Госкомсвязи Роланд Ратия. Ратия подчеркнул, что система хранения данных будет соответствовать всем нормам безопасности. Реализация программы разделена на три года и три этапа. Первый и второй предполагали разработку инженерной инфраструктуры, обеспечение центра системами энергосбережения, охлаждения. Третий этап — установка оборудования, создание ПО и подготовка специалистов. Но, по словам Роланда Ратия, в Абхазии существует серьезный кадровый дефицит. Для работы с такими серьезными данными нужны грамотные специалисты. На работу приглашаются выпускники технических вузов, айтишники, программисты, есть возможность организовать стажировки для студентов. "У нас есть время их подготовить, подтянуть. Первое время они не будут работать, в сменах будут старшие ребята, уже с опытом", — подчеркнул он. Ратия добавил, что после окончания третьего этапа реализации программы предстоит немало работы — нужно обучить сотрудников ведомств работе в новых реалиях, подготовить нормативно-правовую базу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/1055670586.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, цифровые технологии