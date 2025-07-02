https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/turnir-po-basketbolu-pamyati-sergeya-bagapsh-otkrylsya-v-sukhume-1055666225.html

Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме

Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

Турнир продлится до 6 июля и пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в Сухуме. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти Сергея Багапш начался в Сухуме, сообщили в Госкомспорта.Турнир продлится до 6 июля. Претендентов на победу 10, это команды из Южной Осетии, Владикавказа, Черкесска, Славянска-на-Кубани, Шахт, Волгодонска, Волгограда, Сухума, а также команды "Апсны" и "Росатом".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/1055287528.html

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