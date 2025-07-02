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Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме
Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Турнир продлится до 6 июля и пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в Сухуме. 02.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти Сергея Багапш начался в Сухуме, сообщили в Госкомспорта.Турнир продлится до 6 июля. Претендентов на победу 10, это команды из Южной Осетии, Владикавказа, Черкесска, Славянска-на-Кубани, Шахт, Волгодонска, Волгограда, Сухума, а также команды "Апсны" и "Росатом".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/1055287528.html
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абхазия, спорт, новости, баскетбол

Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме

12:50 02.07.2025 (обновлено: 12:51 02.07.2025)
© Foto / Video screenshotТурнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме
Турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2025
© Foto / Video screenshot
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Турнир продлится до 6 июля и пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в Сухуме.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти Сергея Багапш начался в Сухуме, сообщили в Госкомспорта.
Он открылся матчем между командами "Сухум" и "Славянск". Перед этим состоялась церемония возложения цветов к мемориалу второго президента Абхазии в селе Джгярда.
Турнир продлится до 6 июля. Претендентов на победу 10, это команды из Южной Осетии, Владикавказа, Черкесска, Славянска-на-Кубани, Шахт, Волгодонска, Волгограда, Сухума, а также команды "Апсны" и "Росатом".
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