https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/avariya-proizoshla-na-vozdushnoy-linii-ochamchyra-1055705399.html
Авария произошла на воздушной линии "Очамчыра"
Авария произошла на воздушной линии "Очамчыра"
Sputnik Абхазия
В результате аварии без света осталась часть западных районов страны. 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T18:36+0300
2025-07-03T18:36+0300
2025-07-03T18:36+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Авария произошла на ВЛ-220 "Очамчыра", сообщили в "Черноморэнерго".Причины выясняются, работают аварийные службы, добавили в компании.
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новости, абхазия, черноморэнерго
новости, абхазия, черноморэнерго
Авария произошла на воздушной линии "Очамчыра"
В результате аварии без света осталась часть западных районов страны.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Авария произошла на ВЛ-220 "Очамчыра", сообщили в "Черноморэнерго".
Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.
Причины выясняются, работают аварийные службы, добавили в компании.