https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/urozhay-bakhchevykh-v-abkhazii-o-kachestve-i-ozhidaniyakh-v-intervyu-s-predstavitelem-minselkhoza-1055684475.html

Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза

Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза

Sputnik Абхазия

Пора бахчевых в Абхазии на подходе. На что рассчитывают владельцы плантаций, каков прогноз на урожай, как погода повлияла на качество ягод? Об этом в эфире... 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T12:14+0300

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Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза Sputnik Абхазия Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза

Пора бахчевых в Абхазии на подходе. На что рассчитывают владельцы плантаций, каков прогноз на урожай, как погода повлияла на качество ягод? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал рассказал главный агроном Минсельхоза Теваз Ачба. Подробности слушайте в подкасте.

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