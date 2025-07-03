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Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза
Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза
Sputnik Абхазия
Пора бахчевых в Абхазии на подходе. На что рассчитывают владельцы плантаций, каков прогноз на урожай, как погода повлияла на качество ягод? Об этом в эфире... 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T12:14+0300
2025-07-03T12:14+0300
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Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза
Sputnik Абхазия
Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза
Пора бахчевых в Абхазии на подходе. На что рассчитывают владельцы плантаций, каков прогноз на урожай, как погода повлияла на качество ягод? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал рассказал главный агроном Минсельхоза Теваз Ачба. Подробности слушайте в подкасте.
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Урожай бахчевых в Абхазии: о качестве и ожиданиях в интервью с представителем Минсельхоза
12:14 03.07.2025 (обновлено: 12:15 03.07.2025)
Пора бахчевых в Абхазии на подходе. На что рассчитывают владельцы плантаций, каков прогноз на урожай, как погода повлияла на качество ягод? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал рассказал главный агроном Минсельхоза Теваз Ачба.
Подробности слушайте в подкасте
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