https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskiy-sled-v-tavride-kakie-turproekty-predstavili-eksperty-v-krymu---1055734550.html

Абхазский след в "Тавриде": какие турпроекты представили эксперты в Крыму

Абхазский след в "Тавриде": какие турпроекты представили эксперты в Крыму

Sputnik Абхазия

Молодые профессионалы и эксперты в туристической индустрии из Абхазии приняли участие в арт-школе "Маршруты Абхазии", которая прошла в Крыму с 22 по 28 июня. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T19:54+0300

2025-07-04T19:54+0300

2025-07-04T19:54+0300

пресс-центр

новости

мультимедиа

видео

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/04/1055734121_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_2d83b3e6a6e0bf46df2e57af7ab4eaaa.jpg

На пресс-конференции в Sputnik участники и эксперты школы рассказали об итогах поездки. На арт-школе участники из Абхазии представили семь основных проектов и три дополнительных. Самыми подходящими для реализации были признаны три идеи — велотур, тематически-обзорная экскурсия по военно-патриотической тематике "Тропой героев" и проект "Фантастические остановки", связанный с советским архитектурным наследием в республике. Ролики и программы проектов после детального изучения и финансовой оценки будут размещены на сайте Минтуризма и Госкомспорта Абхазии, где пройдет голосование, и будет выбран один победитель. Еще одним ярким следом абхазских участников стал рисунок на домике в жилой зоне кластера "Таврида" с изображением героев нартского эпоса. К рисунку было решено добавить QR-код, чтобы проходящие или проживающие не только любовались, но и знакомились с культурой Абхазии и историей эпоса.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, мультимедиа, видео, туризм, видео