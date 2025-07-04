https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/abkhazskiy-sled-v-tavride-kakie-turproekty-predstavili-eksperty-v-krymu---1055734550.html
Абхазский след в "Тавриде": какие турпроекты представили эксперты в Крыму
Абхазский след в "Тавриде": какие турпроекты представили эксперты в Крыму
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Молодые профессионалы и эксперты в туристической индустрии из Абхазии приняли участие в арт-школе "Маршруты Абхазии", которая прошла в Крыму с 22 по 28 июня. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T19:54+0300
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На пресс-конференции в Sputnik участники и эксперты школы рассказали об итогах поездки. На арт-школе участники из Абхазии представили семь основных проектов и три дополнительных. Самыми подходящими для реализации были признаны три идеи — велотур, тематически-обзорная экскурсия по военно-патриотической тематике "Тропой героев" и проект "Фантастические остановки", связанный с советским архитектурным наследием в республике. Ролики и программы проектов после детального изучения и финансовой оценки будут размещены на сайте Минтуризма и Госкомспорта Абхазии, где пройдет голосование, и будет выбран один победитель. Еще одним ярким следом абхазских участников стал рисунок на домике в жилой зоне кластера "Таврида" с изображением героев нартского эпоса. К рисунку было решено добавить QR-код, чтобы проходящие или проживающие не только любовались, но и знакомились с культурой Абхазии и историей эпоса.
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новости, мультимедиа, видео, туризм, видео
новости, мультимедиа, видео, туризм, видео
Абхазский след в "Тавриде": какие турпроекты представили эксперты в Крыму
Молодые профессионалы и эксперты в туристической индустрии из Абхазии приняли участие в арт-школе "Маршруты Абхазии", которая прошла в Крыму с 22 по 28 июня.
На пресс-конференции в Sputnik участники и эксперты школы рассказали об итогах поездки.
На арт-школе участники из Абхазии представили семь основных проектов и три дополнительных. Самыми подходящими для реализации были признаны три идеи — велотур, тематически-обзорная экскурсия по военно-патриотической тематике "Тропой героев" и проект "Фантастические остановки", связанный с советским архитектурным наследием в республике.
Ролики и программы проектов после детального изучения и финансовой оценки будут размещены на сайте Минтуризма и Госкомспорта Абхазии, где пройдет голосование, и будет выбран один победитель.
Еще одним ярким следом абхазских участников стал рисунок на домике в жилой зоне кластера "Таврида" с изображением героев нартского эпоса. К рисунку было решено добавить QR-код, чтобы проходящие или проживающие не только любовались, но и знакомились с культурой Абхазии и историей эпоса.