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СЖА поздравил старшего редактора тематических программ АТ Аиду Базба с юбилеем

СЖА поздравил старшего редактора тематических программ АТ Аиду Базба с юбилеем

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Союз журналистов Абхазии поздравил с юбилеем старшего редактора тематических программ "Абхазского телевидения" Аиду Базба. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Союз журналистов Абхазии поздравил с юбилеем старшего редактора тематических программ "Абхазского телевидения" Аиду Базба.В 2003 году при создании русской редакции телевизионной информационной службы "Амшеикушара" была переведена на Абхазское телевидение, где проработала до 2005 года, затем два года работала корреспондентом в еженедельной газете "Форум".В 2007 году Аида Базба стала работать в новой телекомпании - "Абаза ТВ", где прослужила шеф-редактором "Времени новостей" до 2014 года. Последние десять лет Аида Базба работает на "Абхазском телевидении". Она была главным редактором информационных программ, а сейчас - старший редактор тематических программ."В 2017 году за многолетнюю плодотворную работу в абхазской журналистике Аида Базба была удостоена почетного звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия". Союз журналистов желает Аиде Базба долгих лет жизни, здоровья, новых творческих успехов и благополучия", - говорится в публикации.

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