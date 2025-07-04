СЖА поздравил старшего редактора тематических программ АТ Аиду Базба с юбилеем

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа иамшныҳәоуп иахьа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшныҳәа аҽны ацәыргақәҵа аартхоит
13:34
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашколхәыҷқәа рҭаацәа рзы аҟазаратә класс мҩаԥган
13:45
13 мин
On air
13:59
0 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
14:33
11 мин
Радио
Международный турнир по баскетболу памяти Багапш проходит в Абхазии
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа иамшныҳәоуп иахьа
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа иамшныҳәоуп иахьа
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
21:34
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. В чем главная тайна Достоевского?
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Как Достоевский создавал психологию 5D
14:33
24 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/szha-pozdravil-starshego-redaktora-tematicheskikh-programm-at-aidu-bazba-s-yubileem-1055735998.html
СЖА поздравил старшего редактора тематических программ АТ Аиду Базба с юбилеем
СЖА поздравил старшего редактора тематических программ АТ Аиду Базба с юбилеем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Союз журналистов Абхазии поздравил с юбилеем старшего редактора тематических программ "Абхазского телевидения" Аиду Базба. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T20:48+0300
2025-07-04T20:48+0300
в абхазии
абхазия
новости
журналистика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/04/1055735834_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_ab2c0928e8d6ee366f9ebc607038b3d2.jpg
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Союз журналистов Абхазии поздравил с юбилеем старшего редактора тематических программ "Абхазского телевидения" Аиду Базба.В 2003 году при создании русской редакции телевизионной информационной службы "Амшеикушара" была переведена на Абхазское телевидение, где проработала до 2005 года, затем два года работала корреспондентом в еженедельной газете "Форум".В 2007 году Аида Базба стала работать в новой телекомпании - "Абаза ТВ", где прослужила шеф-редактором "Времени новостей" до 2014 года. Последние десять лет Аида Базба работает на "Абхазском телевидении". Она была главным редактором информационных программ, а сейчас - старший редактор тематических программ."В 2017 году за многолетнюю плодотворную работу в абхазской журналистике Аида Базба была удостоена почетного звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия". Союз журналистов желает Аиде Базба долгих лет жизни, здоровья, новых творческих успехов и благополучия", - говорится в публикации.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/04/1055735834_109:0:1172:797_1920x0_80_0_0_a0fbd4730a6b748077df057ce2c29adc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, журналистика
абхазия, новости, журналистика

СЖА поздравил старшего редактора тематических программ АТ Аиду Базба с юбилеем

20:48 04.07.2025
© Foto / Video screenshotАида Базба
Аида Базба - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
© Foto / Video screenshot
Подписаться
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Союз журналистов Абхазии поздравил с юбилеем старшего редактора тематических программ "Абхазского телевидения" Аиду Базба.

Базба окончила филфак АГУ, в 1995 году стала работать корреспондентом русской редакции "Абхазского радио", параллельно готовила репортажи для телевидения.

В 2003 году при создании русской редакции телевизионной информационной службы "Амшеикушара" была переведена на Абхазское телевидение, где проработала до 2005 года, затем два года работала корреспондентом в еженедельной газете "Форум".
В 2007 году Аида Базба стала работать в новой телекомпании - "Абаза ТВ", где прослужила шеф-редактором "Времени новостей" до 2014 года.
Последние десять лет Аида Базба работает на "Абхазском телевидении". Она была главным редактором информационных программ, а сейчас - старший редактор тематических программ.
"В 2017 году за многолетнюю плодотворную работу в абхазской журналистике Аида Базба была удостоена почетного звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия". Союз журналистов желает Аиде Базба долгих лет жизни, здоровья, новых творческих успехов и благополучия", - говорится в публикации.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0