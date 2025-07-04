Такие школьники как "звезды": главные лица абхазских выпускных
Предыдущую неделю все пристальное внимание в Абхазии было приковано к выпускникам и их образам
Предыдущую неделю все пристальное внимание в Абхазии было приковано к выпускникам и их образам
Каждый пытается подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать наряд, не похожий на остальные
Каждый пытается подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать наряд, не похожий на остальные
Кому-то посчастливилось разделить этот важный день с родным братом, который не только поддержит, но и с удовольствием подберет костюм к образу сестры
Кому-то посчастливилось разделить этот важный день с родным братом, который не только поддержит, но и с удовольствием подберет костюм к образу сестры
Нет, это не ветер в голове, многие современные подростки предпочитают небольшой беспорядок вместо аккуратно уложенной прически. Это придает образу свою изюминку
Нет, это не ветер в голове, многие современные подростки предпочитают небольшой беспорядок вместо аккуратно уложенной прически. Это придает образу свою изюминку
Классические платья в пол, как с красной дорожки из моды не выходят никогда, это беспроигрышный вариант
Классические платья в пол, как с красной дорожки из моды не выходят никогда, это беспроигрышный вариант
Юные выпускницы в пышных платьях очень напоминают диснеевских принцесс
Юные выпускницы в пышных платьях очень напоминают диснеевских принцесс
Кому-то приталенные силуэты, подчеркивающие осиную талию, больше по душе
Кому-то приталенные силуэты, подчеркивающие осиную талию, больше по душе
Парни от девушек не отстают, классические образы дополняются яркими аксессуарами
Парни от девушек не отстают, классические образы дополняются яркими аксессуарами
Как бы ноги ни устали, пройтись по набережной в вечерних туалетах – дело чести
Как бы ноги ни устали, пройтись по набережной в вечерних туалетах – дело чести
У кого-то вступительные экзамены уже позади, кому-то еще предстоит понервничать, но в этот вечер все заботы забываются
У кого-то вступительные экзамены уже позади, кому-то еще предстоит понервничать, но в этот вечер все заботы забываются
В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, а из первых классов выпустились более 2500 детей
В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, а из первых классов выпустились более 2500 детей
В республике три золотых медалистки, отличников среди выпускников куда больше
В республике три золотых медалистки, отличников среди выпускников куда больше
Подобрать наряд под цвет глаз – отличный способ выделиться среди одноклассниц
Подобрать наряд под цвет глаз – отличный способ выделиться среди одноклассниц
После прогулки по набережной ребята отправляются в рестораны, где вечеринка продолжается до утра
После прогулки по набережной ребята отправляются в рестораны, где вечеринка продолжается до утра
Идеально отглаженный смокинг, стильная "бабочка" и темные очки и вот ты уже не ребенок, а джентльмен
Идеально отглаженный смокинг, стильная "бабочка" и темные очки и вот ты уже не ребенок, а джентльмен
Этих девчонок и за косы уже не подергать, они несут свои наряды, как настоящие леди
Этих девчонок и за косы уже не подергать, они несут свои наряды, как настоящие леди
О способностях выбирать удачные ракурсы и правильно позировать для фото и говорить не стоит, в этом поколение соцсетей разбирается очень хорошо
О способностях выбирать удачные ракурсы и правильно позировать для фото и говорить не стоит, в этом поколение соцсетей разбирается очень хорошо