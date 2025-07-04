https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/takie-shkolniki-kak-zvezdy-glavnye-litsa-abkhazskikh-vypusknykh-1055703030.html

Такие школьники как "звезды": главные лица абхазских выпускных

Такие школьники как "звезды": главные лица абхазских выпускных

Sputnik Абхазия

Классические смокинги, платья в пол, идеальный макияж, прическа и тщательно подобранные аксессуары – так в Абхазии готовятся к выпускному вечеру еще вчерашние... 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T17:36+0300

2025-07-04T17:36+0300

2025-07-04T17:40+0300

фото

в абхазии

мультимедиа

выпускной

выпускники

абхазия

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/03/1055703288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b2d6a399a8879c6cb669f0e72eb15da.jpg

В этом году из школ Абхазии выпустились 1889 человек. Большинство уже выбрали для себя профессии, сдали выпускные и вступительные экзамены и скоро их ждет взрослая жизнь. Но перед новым этапом нужно "пережить" выпускной вечер. К нему в Абхазии готовятся тщательно – за несколько месяцев начинают шить наряды, бронировать залы, фотографов, записываться к визажистам, искать идеально сидящие костюмы. В объективе Sputnik самые яркие образы сезона 2025 года.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , фото, мультимедиа, выпускной, выпускники, абхазия, сухум