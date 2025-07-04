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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/takie-shkolniki-kak-zvezdy-glavnye-litsa-abkhazskikh-vypusknykh-1055703030.html
Такие школьники как "звезды": главные лица абхазских выпускных
Такие школьники как "звезды": главные лица абхазских выпускных
Sputnik Абхазия
Классические смокинги, платья в пол, идеальный макияж, прическа и тщательно подобранные аксессуары – так в Абхазии готовятся к выпускному вечеру еще вчерашние... 04.07.2025, Sputnik Абхазия
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В этом году из школ Абхазии выпустились 1889 человек. Большинство уже выбрали для себя профессии, сдали выпускные и вступительные экзамены и скоро их ждет взрослая жизнь. Но перед новым этапом нужно "пережить" выпускной вечер. К нему в Абхазии готовятся тщательно – за несколько месяцев начинают шить наряды, бронировать залы, фотографов, записываться к визажистам, искать идеально сидящие костюмы. В объективе Sputnik самые яркие образы сезона 2025 года.
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фото , фото, мультимедиа, выпускной, выпускники, абхазия, сухум
фото , фото, мультимедиа, выпускной, выпускники, абхазия, сухум

Такие школьники как "звезды": главные лица абхазских выпускных

17:36 04.07.2025 (обновлено: 17:40 04.07.2025)
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Классические смокинги, платья в пол, идеальный макияж, прическа и тщательно подобранные аксессуары – так в Абхазии готовятся к выпускному вечеру еще вчерашние школьники.
В этом году из школ Абхазии выпустились 1889 человек. Большинство уже выбрали для себя профессии, сдали выпускные и вступительные экзамены и скоро их ждет взрослая жизнь.
Но перед новым этапом нужно "пережить" выпускной вечер. К нему в Абхазии готовятся тщательно – за несколько месяцев начинают шить наряды, бронировать залы, фотографов, записываться к визажистам, искать идеально сидящие костюмы.
В объективе Sputnik самые яркие образы сезона 2025 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предыдущую неделю все пристальное внимание в Абхазии было приковано к выпускникам и их образам

Предыдущую неделю все пристальное внимание в Абхазии было приковано к выпускникам и их образам - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Предыдущую неделю все пристальное внимание в Абхазии было приковано к выпускникам и их образам

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждый пытается подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать наряд, не похожий на остальные

Каждый пытается подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать наряд, не похожий на остальные - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждый пытается подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать наряд, не похожий на остальные

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то посчастливилось разделить этот важный день с родным братом, который не только поддержит, но и с удовольствием подберет костюм к образу сестры

Кому-то посчастливилось разделить этот важный день с родным братом, который не только поддержит, но и с удовольствием подберет костюм к образу сестры - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то посчастливилось разделить этот важный день с родным братом, который не только поддержит, но и с удовольствием подберет костюм к образу сестры

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нет, это не ветер в голове, многие современные подростки предпочитают небольшой беспорядок вместо аккуратно уложенной прически. Это придает образу свою изюминку

Нет, это не ветер в голове, многие современные подростки предпочитают небольшой беспорядок вместо аккуратно уложенной прически. Это придает образу свою изюминку - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нет, это не ветер в голове, многие современные подростки предпочитают небольшой беспорядок вместо аккуратно уложенной прически. Это придает образу свою изюминку

© Sputnik / Томас Тхайцук

Классические платья в пол, как с красной дорожки из моды не выходят никогда, это беспроигрышный вариант

Классические платья в пол, как с красной дорожки из моды не выходят никогда, это беспроигрышный вариант - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Классические платья в пол, как с красной дорожки из моды не выходят никогда, это беспроигрышный вариант

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные выпускницы в пышных платьях очень напоминают диснеевских принцесс

Юные выпускницы в пышных платьях очень напоминают диснеевских принцесс - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные выпускницы в пышных платьях очень напоминают диснеевских принцесс

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то приталенные силуэты, подчеркивающие осиную талию, больше по душе

Кому-то приталенные силуэты, подчеркивающие осиную талию, больше по душе - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то приталенные силуэты, подчеркивающие осиную талию, больше по душе

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парни от девушек не отстают, классические образы дополняются яркими аксессуарами

Парни от девушек не отстают, классические образы дополняются яркими аксессуарами - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парни от девушек не отстают, классические образы дополняются яркими аксессуарами

© Sputnik / Томас Тхайцук

Как бы ноги ни устали, пройтись по набережной в вечерних туалетах – дело чести

Как бы ноги ни устали, пройтись по набережной в вечерних туалетах – дело чести - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Как бы ноги ни устали, пройтись по набережной в вечерних туалетах – дело чести

© Sputnik / Томас Тхайцук

У кого-то вступительные экзамены уже позади, кому-то еще предстоит понервничать, но в этот вечер все заботы забываются

У кого-то вступительные экзамены уже позади, кому-то еще предстоит понервничать, но в этот вечер все заботы забываются - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

У кого-то вступительные экзамены уже позади, кому-то еще предстоит понервничать, но в этот вечер все заботы забываются

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, а из первых классов выпустились более 2500 детей

В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, а из первых классов выпустились более 2500 детей - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, а из первых классов выпустились более 2500 детей

© Sputnik / Томас Тхайцук

В республике три золотых медалистки, отличников среди выпускников куда больше

В республике три золотых медалистки, отличников среди выпускников куда больше - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В республике три золотых медалистки, отличников среди выпускников куда больше

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подобрать наряд под цвет глаз – отличный способ выделиться среди одноклассниц

Подобрать наряд под цвет глаз – отличный способ выделиться среди одноклассниц - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подобрать наряд под цвет глаз – отличный способ выделиться среди одноклассниц

© Sputnik / Томас Тхайцук

После прогулки по набережной ребята отправляются в рестораны, где вечеринка продолжается до утра

После прогулки по набережной ребята отправляются в рестораны, где вечеринка продолжается до утра - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

После прогулки по набережной ребята отправляются в рестораны, где вечеринка продолжается до утра

© Sputnik / Томас Тхайцук

Идеально отглаженный смокинг, стильная "бабочка" и темные очки и вот ты уже не ребенок, а джентльмен

Идеально отглаженный смокинг, стильная &quot;бабочка&quot; и темные очки и вот ты уже не ребенок, а джентльмен - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Идеально отглаженный смокинг, стильная "бабочка" и темные очки и вот ты уже не ребенок, а джентльмен

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этих девчонок и за косы уже не подергать, они несут свои наряды, как настоящие леди

Этих девчонок и за косы уже не подергать, они несут свои наряды, как настоящие леди - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этих девчонок и за косы уже не подергать, они несут свои наряды, как настоящие леди

© Sputnik / Томас Тхайцук

О способностях выбирать удачные ракурсы и правильно позировать для фото и говорить не стоит, в этом поколение соцсетей разбирается очень хорошо

О способностях выбирать удачные ракурсы и правильно позировать для фото и говорить не стоит, в этом поколение соцсетей разбирается очень хорошо - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

О способностях выбирать удачные ракурсы и правильно позировать для фото и говорить не стоит, в этом поколение соцсетей разбирается очень хорошо

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