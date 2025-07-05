Вечный город: празднование 2509-летия Сухума
На День города Сухум администрация столицы подготовила масштабный план мероприятий.
На День города Сухум администрация столицы подготовила масштабный план мероприятий.
В парке имени Тараса Шамба юных жителей и гостей города ждал праздничный марафон
В парке имени Тараса Шамба юных жителей и гостей города ждал праздничный марафон
Здесь помимо аттракционов, их ждали выставка юных мастеров, аниматоры, артисты цирка и кукольный спектакль
Здесь помимо аттракционов, их ждали выставка юных мастеров, аниматоры, артисты цирка и кукольный спектакль
Любители творчества могли полепить и порисовать
Любители творчества могли полепить и порисовать
На сухумской набережной 15 российских и абхазских шеф-поваров развернули настоящую высокую полевую кухню
На сухумской набережной 15 российских и абхазских шеф-поваров развернули настоящую высокую полевую кухню
Это был первый гастрофестиваль в столице
Это был первый гастрофестиваль в столице
Его посетили руководство Абхазии и высокопоставленные гости из России
Его посетили руководство Абхазии и высокопоставленные гости из России
Гостям продемонстрировали блюда абхазской, русской и европейской кухни
Гостям продемонстрировали блюда абхазской, русской и европейской кухни
Участники гастрофестиваля могли попробовать аиладжь, мясо на вертеле и другие угощения
Участники гастрофестиваля могли попробовать аиладжь, мясо на вертеле и другие угощения
Артисты цирка показывали гостям свои необычные трюки
Артисты цирка показывали гостям свои необычные трюки
На набережной Махаджиров любители шахмат и шашек могли попробовать свои силы и сыграть с рандомным соперником
На набережной Махаджиров любители шахмат и шашек могли попробовать свои силы и сыграть с рандомным соперником
В музее Банка Абхазии открылась выставка "Сухум. Взгляд коллекционера", которая демонстрирует основные исторические вехи столицы
В музее Банка Абхазии открылась выставка "Сухум. Взгляд коллекционера", которая демонстрирует основные исторические вехи столицы
А оркестр из Самары для жителей и гостей столицы провел праздничный концерт у колоннады
А оркестр из Самары для жителей и гостей столицы провел праздничный концерт у колоннады
В парке Шинкуба прошел турнир по стрельбе из лука
В парке Шинкуба прошел турнир по стрельбе из лука
Завершился вечер праздничным концертом
Завершился вечер праздничным концертом
Выступления абхазских артистов посмотрели сотни жителей и гостей города
Выступления абхазских артистов посмотрели сотни жителей и гостей города