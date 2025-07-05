Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
13:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. В чем главная тайна Достоевского?
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Как Достоевский создавал психологию 5D
14:33
24 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055759438.html
Вечный город: празднование 2509-летия Сухума
Вечный город: празднование 2509-летия Сухума
Sputnik Абхазия
5 июля в Сухуме отметили День города. Столице Абхазии исполнилось 2509 лет. 05.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-05T21:28+0300
2025-07-05T21:28+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
день города сухум
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/05/1055757028_0:92:1492:931_1920x0_80_0_0_c96d643190eb42afc5aae12e66bf616b.jpg
Одному из старейших городов мира, Сухуму, исполнилось 2509 лет.Легенды гласят, что город-крепость на берегу Черного моря был основан братьями-Диоскурами Кастором и Полидевком, аргонавтами, которые после похода за золотым руном не пожелали вернуться домой.К празднику столичная администрация подготовила множество культурных и развлекательных мероприятий.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/05/1055757028_64:0:1428:1023_1920x0_80_0_0_8fabbe6fd2b1775631f466ea1b317730.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия, день города сухум, сухум
фото, фото , мультимедиа, абхазия, день города сухум, сухум

Вечный город: празднование 2509-летия Сухума

21:28 05.07.2025
Подписаться
5 июля в Сухуме отметили День города. Столице Абхазии исполнилось 2509 лет.
Одному из старейших городов мира, Сухуму, исполнилось 2509 лет.
Легенды гласят, что город-крепость на берегу Черного моря был основан братьями-Диоскурами Кастором и Полидевком, аргонавтами, которые после похода за золотым руном не пожелали вернуться домой.
К празднику столичная администрация подготовила множество культурных и развлекательных мероприятий.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На День города Сухум администрация столицы подготовила масштабный план мероприятий.

На День города Сухум администрация столицы подготовила масштабный план мероприятий. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На День города Сухум администрация столицы подготовила масштабный план мероприятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке имени Тараса Шамба юных жителей и гостей города ждал праздничный марафон

В парке имени Тараса Шамба юных жителей и гостей города ждал праздничный марафон - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке имени Тараса Шамба юных жителей и гостей города ждал праздничный марафон

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь помимо аттракционов, их ждали выставка юных мастеров, аниматоры, артисты цирка и кукольный спектакль

Здесь помимо аттракционов, их ждали выставка юных мастеров, аниматоры, артисты цирка и кукольный спектакль - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь помимо аттракционов, их ждали выставка юных мастеров, аниматоры, артисты цирка и кукольный спектакль

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители творчества могли полепить и порисовать

Любители творчества могли полепить и порисовать - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители творчества могли полепить и порисовать

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сухумской набережной 15 российских и абхазских шеф-поваров развернули настоящую высокую полевую кухню

На сухумской набережной 15 российских и абхазских шеф-поваров развернули настоящую высокую полевую кухню - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сухумской набережной 15 российских и абхазских шеф-поваров развернули настоящую высокую полевую кухню

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это был первый гастрофестиваль в столице

Это был первый гастрофестиваль в столице - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это был первый гастрофестиваль в столице

© Sputnik / Томас Тхайцук

Его посетили руководство Абхазии и высокопоставленные гости из России

Его посетили руководство Абхазии и высокопоставленные гости из России - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Его посетили руководство Абхазии и высокопоставленные гости из России

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостям продемонстрировали блюда абхазской, русской и европейской кухни

Гостям продемонстрировали блюда абхазской, русской и европейской кухни - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостям продемонстрировали блюда абхазской, русской и европейской кухни

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники гастрофестиваля могли попробовать аиладжь, мясо на вертеле и другие угощения

Участники гастрофестиваля могли попробовать аиладжь, мясо на вертеле и другие угощения - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники гастрофестиваля могли попробовать аиладжь, мясо на вертеле и другие угощения

© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты цирка показывали гостям свои необычные трюки

Артисты цирка показывали гостям свои необычные трюки - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты цирка показывали гостям свои необычные трюки

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Махаджиров любители шахмат и шашек могли попробовать свои силы и сыграть с рандомным соперником

На набережной Махаджиров любители шахмат и шашек могли попробовать свои силы и сыграть с рандомным соперником - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Махаджиров любители шахмат и шашек могли попробовать свои силы и сыграть с рандомным соперником

© Sputnik / Томас Тхайцук

В музее Банка Абхазии открылась выставка "Сухум. Взгляд коллекционера", которая демонстрирует основные исторические вехи столицы

В музее Банка Абхазии открылась выставка &quot;Сухум. Взгляд коллекционера&quot;, которая демонстрирует основные исторические вехи столицы - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В музее Банка Абхазии открылась выставка "Сухум. Взгляд коллекционера", которая демонстрирует основные исторические вехи столицы

© Sputnik / Томас Тхайцук

А оркестр из Самары для жителей и гостей столицы провел праздничный концерт у колоннады

А оркестр из Самары для жителей и гостей столицы провел праздничный концерт у колоннады - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

А оркестр из Самары для жителей и гостей столицы провел праздничный концерт у колоннады

© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке Шинкуба прошел турнир по стрельбе из лука

В парке Шинкуба прошел турнир по стрельбе из лука - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке Шинкуба прошел турнир по стрельбе из лука

© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершился вечер праздничным концертом

Завершился вечер праздничным концертом - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершился вечер праздничным концертом

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления абхазских артистов посмотрели сотни жителей и гостей города

Выступления абхазских артистов посмотрели сотни жителей и гостей города - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления абхазских артистов посмотрели сотни жителей и гостей города

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0