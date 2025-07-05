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Вечный город: празднование 2509-летия Сухума

Вечный город: празднование 2509-летия Сухума

Sputnik Абхазия

5 июля в Сухуме отметили День города. Столице Абхазии исполнилось 2509 лет. 05.07.2025, Sputnik Абхазия

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день города сухум

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Одному из старейших городов мира, Сухуму, исполнилось 2509 лет.Легенды гласят, что город-крепость на берегу Черного моря был основан братьями-Диоскурами Кастором и Полидевком, аргонавтами, которые после похода за золотым руном не пожелали вернуться домой.К празднику столичная администрация подготовила множество культурных и развлекательных мероприятий.

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