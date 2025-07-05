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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения
Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения
Sputnik Абхазия
В день города Сухума абхазская столица и Самара подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях. 05.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. У Сухума и Самары есть много точек соприкосновения, уверен самарский глава Иван Носков. Прежде всего речь идет о сфере образования и об организации отдыха для детей, уточнил он. Кроме того, у городов есть широкие возможности для культурного сотрудничества, театральных гастролей. Носков добавил, что ко Дню города из Самары в Сухум прибыл знаменитый духовой оркестр, который в 18:00 даст концерт у колоннады.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055743653.html
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Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения

12:52 05.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум и Самара подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
Сухум и Самара подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В день города Сухума абхазская столица и Самара подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. У Сухума и Самары есть много точек соприкосновения, уверен самарский глава Иван Носков.
Прежде всего речь идет о сфере образования и об организации отдыха для детей, уточнил он.
Кроме того, у городов есть широкие возможности для культурного сотрудничества, театральных гастролей. Носков добавил, что ко Дню города из Самары в Сухум прибыл знаменитый духовой оркестр, который в 18:00 даст концерт у колоннады.
Сухум и Самара подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2025
В Абхазии
Сухум и Самара подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях
10:27
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