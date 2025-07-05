https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/noskov-u-sukhuma-i-samary-est-mnogo-tochek-soprikosnoveniya-1055747887.html

Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения

Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения

Sputnik Абхазия

В день города Сухума абхазская столица и Самара подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях. 05.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. У Сухума и Самары есть много точек соприкосновения, уверен самарский глава Иван Носков. Прежде всего речь идет о сфере образования и об организации отдыха для детей, уточнил он. Кроме того, у городов есть широкие возможности для культурного сотрудничества, театральных гастролей. Носков добавил, что ко Дню города из Самары в Сухум прибыл знаменитый духовой оркестр, который в 18:00 даст концерт у колоннады.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055743653.html

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