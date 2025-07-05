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Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения
Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения
Sputnik Абхазия
В день города Сухума абхазская столица и Самара подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях. 05.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-05T12:52+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. У Сухума и Самары есть много точек соприкосновения, уверен самарский глава Иван Носков. Прежде всего речь идет о сфере образования и об организации отдыха для детей, уточнил он. Кроме того, у городов есть широкие возможности для культурного сотрудничества, театральных гастролей. Носков добавил, что ко Дню города из Самары в Сухум прибыл знаменитый духовой оркестр, который в 18:00 даст концерт у колоннады.
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абхазия, новости, сухум, самара, россия
абхазия, новости, сухум, самара, россия
Носков: у Сухума и Самары есть много точек соприкосновения
В день города Сухума абхазская столица и Самара подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. У Сухума и Самары есть много точек соприкосновения, уверен самарский глава Иван Носков.
Прежде всего речь идет о сфере образования и об организации отдыха для детей, уточнил он.
Кроме того, у городов есть широкие возможности для культурного сотрудничества, театральных гастролей. Носков добавил, что ко Дню города из Самары в Сухум прибыл знаменитый духовой оркестр, который в 18:00 даст концерт у колоннады.