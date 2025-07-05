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Праздничный концерт "Мой Сухум" начался на набережной Махаджиров
Праздничный концерт "Мой Сухум" начался на набережной Махаджиров
Sputnik Абхазия
День города ежегодно отмечается в Сухуме в первую субботу июля с 2016 года. 05.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Праздничный концерт "Мой Сухум", посвященный 2509-летию столицы Абхазии, начался на набережной. Перед выходом артистов на сцену глава администрации столицы Тимур Агрба и председатель Горсобрания Дмитрий Осия поздравили жителей и гостей Сухума с праздником. Затем они вручили грамоты и ценные подарки медалистам и отличникам сухумских школ. Перед многочисленными зрителями выступят звезды абхазкой эстрады — Ильда Кучуберия, Хибла Мукба, Анатолий Алтейба, Автандил Конджария и многие другие артисты. В праздничном концерте также примут участие солисты Самарского духового оркестра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055748252.html
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абхазия, сухум, день города сухум, новости
Праздничный концерт "Мой Сухум" начался на набережной Махаджиров
20:40 05.07.2025 (обновлено: 20:41 05.07.2025)
День города ежегодно отмечается в Сухуме в первую субботу июля с 2016 года.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Праздничный концерт "Мой Сухум", посвященный 2509-летию столицы Абхазии, начался на набережной.
Заключительное мероприятие в рамках празднования Дня города посетили вице-президент Беслан Бигвава, члены правительства, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты, делегации из России прибывшие на праздник.
Перед выходом артистов на сцену глава администрации столицы Тимур Агрба и председатель Горсобрания Дмитрий Осия поздравили жителей и гостей Сухума с праздником. Затем они вручили грамоты и ценные подарки медалистам и отличникам сухумских школ.
Перед многочисленными зрителями выступят звезды абхазкой эстрады — Ильда Кучуберия, Хибла Мукба, Анатолий Алтейба, Автандил Конджария и многие другие артисты.
В праздничном концерте также примут участие солисты Самарского духового оркестра.