https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/prazdnichnyy-kontsert-moy-sukhum-nachalsya-na-naberezhnoy-makhadzhirov-1055760136.html

Праздничный концерт "Мой Сухум" начался на набережной Махаджиров

Праздничный концерт "Мой Сухум" начался на набережной Махаджиров

Sputnik Абхазия

День города ежегодно отмечается в Сухуме в первую субботу июля с 2016 года. 05.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Праздничный концерт "Мой Сухум", посвященный 2509-летию столицы Абхазии, начался на набережной. Перед выходом артистов на сцену глава администрации столицы Тимур Агрба и председатель Горсобрания Дмитрий Осия поздравили жителей и гостей Сухума с праздником. Затем они вручили грамоты и ценные подарки медалистам и отличникам сухумских школ. Перед многочисленными зрителями выступят звезды абхазкой эстрады — Ильда Кучуберия, Хибла Мукба, Анатолий Алтейба, Автандил Конджария и многие другие артисты. В праздничном концерте также примут участие солисты Самарского духового оркестра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055748252.html

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