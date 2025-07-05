https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/skonchalsya-avstraliyskiy-akter-dzhulian-makmekhon-1055748307.html

Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон

Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон

Sputnik Абхазия

Широкому зрителю Макмэхон больше всего известен по ролям Коула Тернера в "Зачарованных" и Кристиана Троя в "Частях тела". 05.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-05T13:16+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон, сообщает издание Deadline со ссылкой на его супругу Келли.Супруга актера поблагодарила всех, кто поддержал ее в связи со смертью мужа и попросила поклонников не тревожить их семью в период траура.Сниматься в кино и сериалах Макмэхон начал в конце 1980-х. Он обрел популярность благодаря ролям в "Зачарованных", "Частях тела", фильмах о Фантастической четверке.

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