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Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон
Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон
Sputnik Абхазия
Широкому зрителю Макмэхон больше всего известен по ролям Коула Тернера в "Зачарованных" и Кристиана Троя в "Частях тела". 05.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-05T13:16+0300
2025-07-05T13:16+0300
2025-07-05T13:16+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон, сообщает издание Deadline со ссылкой на его супругу Келли.Супруга актера поблагодарила всех, кто поддержал ее в связи со смертью мужа и попросила поклонников не тревожить их семью в период траура.Сниматься в кино и сериалах Макмэхон начал в конце 1980-х. Он обрел популярность благодаря ролям в "Зачарованных", "Частях тела", фильмах о Фантастической четверке.
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новости, в мире, кино
Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон
Широкому зрителю Макмэхон больше всего известен по ролям Коула Тернера в "Зачарованных" и Кристиана Троя в "Частях тела".
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Скончался австралийский актер Джулиан Макмэхон, сообщает издание Deadline со ссылкой на его супругу Келли.
Актеру было 56 лет, он боролся с онкологией.
Супруга актера поблагодарила всех, кто поддержал ее в связи со смертью мужа и попросила поклонников не тревожить их семью в период траура.
Сниматься в кино и сериалах Макмэхон начал в конце 1980-х. Он обрел популярность благодаря ролям в "Зачарованных", "Частях тела", фильмах о Фантастической четверке.