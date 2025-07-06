https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontsert-organnoy-muzyki-spektakli-i-vystavka-1055778624.html
Культурная афиша Абхазии: концерт органной музыки, спектакли и выставка
Культурная афиша Абхазии: концерт органной музыки, спектакли и выставка
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 июля. Читайте и планируйте свой отдых на предстоящую неделю. 06.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-06T16:44+0300
2025-07-06T16:44+0300
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Sputnik Абхазский драматический театр 9 июля в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой". Режиссер – Мадина Аргун11 июля в 19:00 – спектакль "В джазе только девушки". Режиссер – Мадина Аргун.Пицундский храм7 июля в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки с участием музыкантов Валерия Барганджия и Астанды Джикирба, а также исполнителя Алхаса Ферзба.8, 11 июля в 17:00, 13 июля в 20:00 – концерт органной музыки Луки Гаделия "От классики до современности".9 июля в 17:00 – концерт хоровой и органной музыки.РУСДРАМ 7 июля в 19:00 – спектакль "Клинический случай". Режиссер Сергей Ефремов.8 июля в 19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер Антон Корнилов. 9 и 10 июля в 19:00 – спектакль "Стеклянный зверинец". Режиссер Марк Вдовин. 11 июля в 19:00 – спектакль "Оскар". Режиссер Сергей Ефремов.12 июля в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер Олеся Невмержицкая. 13 июля в 19:00 – спектакль "Отцы и дети". Режиссер Егор Равинский. Абхазская государственная филармония 8 июля в 20:00 – концерт российской рок-группы "Комната культуры".Абхазский Молодежный театр 7 июля в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба". Режиссер Гиви Валиев. Музей Банка АбхазииДо 15 июля – выставка "Сухум. Взгляд коллекционера", посвященная 2509 -летию города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/1054789012.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055753366.html
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абхазия, культура, новости, афиша
абхазия, культура, новости, афиша
Культурная афиша Абхазии: концерт органной музыки, спектакли и выставка
Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 июля. Читайте и планируйте свой отдых на предстоящую неделю.
Абхазский драматический театр
9 июля в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой". Режиссер – Мадина Аргун
11 июля в 19:00 – спектакль "В джазе только девушки". Режиссер – Мадина Аргун.
7 июля в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки с участием музыкантов Валерия Барганджия и Астанды Джикирба, а также исполнителя Алхаса Ферзба.
8, 11 июля в 17:00, 13 июля в 20:00 – концерт органной музыки Луки Гаделия "От классики до современности".
9 июля в 17:00 – концерт хоровой и органной музыки.
7 июля в 19:00 – спектакль "Клинический случай". Режиссер Сергей Ефремов.
8 июля в 19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер Антон Корнилов.
9 и 10 июля в 19:00 – спектакль "Стеклянный зверинец". Режиссер Марк Вдовин.
11 июля в 19:00 – спектакль "Оскар". Режиссер Сергей Ефремов.
12 июля в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер Олеся Невмержицкая.
13 июля в 19:00 – спектакль "Отцы и дети". Режиссер Егор Равинский.
Абхазская государственная филармония
8 июля в 20:00 – концерт российской рок-группы "Комната культуры".
Абхазский Молодежный театр
7 июля в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба". Режиссер Гиви Валиев.
До 15 июля – выставка "Сухум. Взгляд коллекционера", посвященная 2509 -летию города.