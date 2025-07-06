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Новый уровень: как творческая молодежь Абхазии получает знания в Суздале
Новый уровень: как творческая молодежь Абхазии получает знания в Суздале
Sputnik Абхазия
В Международной летней творческая школе "Новые имена" в Суздале Абхазия участвует уже второй год подряд. 06.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Творческая молодежь Абхазии получает новые знания и возможности в творческой школе в Суздале, рассказали в эфире радио Sputnik вице-президент фонда "Новые имена" Александр Петросян и начальник отдела по организации мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя. Они отметили, что участие в летней школе дает молодежи возможность получить новые знания и совершенствоваться в своем деле. Международная летняя творческая школа "Новые имена" ежегодно проходит с 1993 года. За это время в нем побывало более девяти с половиной тысяч юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из многих городов и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/1055724626.html
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абхазия, россия, сотрудничество, творчество, культура
абхазия, россия, сотрудничество, творчество, культура

Новый уровень: как творческая молодежь Абхазии получает знания в Суздале

18:41 06.07.2025
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В Международной летней творческая школе "Новые имена" в Суздале Абхазия участвует уже второй год подряд.
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Творческая молодежь Абхазии получает новые знания и возможности в творческой школе в Суздале, рассказали в эфире радио Sputnik вице-президент фонда "Новые имена" Александр Петросян и начальник отдела по организации мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.
Они отметили, что участие в летней школе дает молодежи возможность получить новые знания и совершенствоваться в своем деле.
"Это выход на международное пространство причем детей, которые только начинают свой творческий путь. Для них это волшебная история – они могут увидеть свою перспективу на будущее и получить какие-то фундаментальные знания, пообщаться с именитыми мастерами", - почеркнула Мария Соя.
Международная летняя творческая школа "Новые имена" ежегодно проходит с 1993 года. За это время в нем побывало более девяти с половиной тысяч юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из многих городов и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Участие Абхазии в Международной школе Новые имена - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
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Участие Абхазии в Международной школе "Новые имена"
4 июля, 14:04
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