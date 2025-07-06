https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/novyy-uroven-kak-tvorcheskaya-molodezh-abkhazii-poluchaet-znaniya-v-suzdale-1055778345.html

Новый уровень: как творческая молодежь Абхазии получает знания в Суздале

Новый уровень: как творческая молодежь Абхазии получает знания в Суздале

Sputnik Абхазия

В Международной летней творческая школе "Новые имена" в Суздале Абхазия участвует уже второй год подряд. 06.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-06T18:41+0300

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2025-07-06T18:41+0300

абхазия

россия

сотрудничество

творчество

культура

в абхазии

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Творческая молодежь Абхазии получает новые знания и возможности в творческой школе в Суздале, рассказали в эфире радио Sputnik вице-президент фонда "Новые имена" Александр Петросян и начальник отдела по организации мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя. Они отметили, что участие в летней школе дает молодежи возможность получить новые знания и совершенствоваться в своем деле. Международная летняя творческая школа "Новые имена" ежегодно проходит с 1993 года. За это время в нем побывало более девяти с половиной тысяч юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из многих городов и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/1055724626.html

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