Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/rossiyskie-bespilotniki-unichtozhili-ukrainskuyu-tekhniku-1055783929.html
Российские беспилотники уничтожили украинскую технику на 2 млрд долларов
Российские беспилотники уничтожили украинскую технику на 2 млрд долларов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. "Российские беспилотники уничтожили украинской техники на сумму более 2 миллиардов долларов", – заявил Владимир Путин на форуме "Все... 06.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-06T16:20+0300
2025-07-06T21:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
украина
россия
беспилотники
вооруженные силы рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1a/1053926424_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c0956b42a2485e4385cb89304a6baea.jpg
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. "Российские беспилотники уничтожили украинской техники на сумму более 2 миллиардов долларов", – заявил Владимир Путин на форуме "Все для победы!". По его словам, в зоне проведения специальной военной операции российские БПЛА доказали высокую эффективность и стали важнейшим компонентом боевых действий.“Наши беспилотные летательные аппараты показывают высокую результативность. По предварительным данным, ими уничтожено вражеской техники на сумму более двух миллиардов долларов. Это танки, артиллерия, системы ПВО, склады, живая сила –все, что используется против наших военнослужащих”, – добавил президент.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1a/1053926424_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fc9e6e350ca8cf3ff1009a3980c0592c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, украина, россия, беспилотники, вооруженные силы рф
новости, украина, россия, беспилотники, вооруженные силы рф

Российские беспилотники уничтожили украинскую технику на 2 млрд долларов

16:20 06.07.2025 (обновлено: 21:05 06.07.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета FPV-дронов группы "Аида" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа расчета FPV-дронов группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. "Российские беспилотники уничтожили украинской техники на сумму более 2 миллиардов долларов", – заявил Владимир Путин на форуме "Все для победы!".

По его словам, в зоне проведения специальной военной операции российские БПЛА доказали высокую эффективность и стали важнейшим компонентом боевых действий.

“Наши беспилотные летательные аппараты показывают высокую результативность. По предварительным данным, ими уничтожено вражеской техники на сумму более двух миллиардов долларов. Это танки, артиллерия, системы ПВО, склады, живая сила –все, что используется против наших военнослужащих”, – добавил президент.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0