Российские беспилотники уничтожили украинскую технику на 2 млрд долларов
16:20 06.07.2025 (обновлено: 21:05 06.07.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета FPV-дронов группы "Аида" спецназа "Ахмат" в Курской области
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. "Российские беспилотники уничтожили украинской техники на сумму более 2 миллиардов долларов", – заявил Владимир Путин на форуме "Все для победы!".
По его словам, в зоне проведения специальной военной операции российские БПЛА доказали высокую эффективность и стали важнейшим компонентом боевых действий.
“Наши беспилотные летательные аппараты показывают высокую результативность. По предварительным данным, ими уничтожено вражеской техники на сумму более двух миллиардов долларов. Это танки, артиллерия, системы ПВО, склады, живая сила –все, что используется против наших военнослужащих”, – добавил президент.
По его словам, в зоне проведения специальной военной операции российские БПЛА доказали высокую эффективность и стали важнейшим компонентом боевых действий.
“Наши беспилотные летательные аппараты показывают высокую результативность. По предварительным данным, ими уничтожено вражеской техники на сумму более двух миллиардов долларов. Это танки, артиллерия, системы ПВО, склады, живая сила –все, что используется против наших военнослужащих”, – добавил президент.