https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/rossiyskie-bespilotniki-unichtozhili-ukrainskuyu-tekhniku-1055783929.html

Российские беспилотники уничтожили украинскую технику на 2 млрд долларов

Российские беспилотники уничтожили украинскую технику на 2 млрд долларов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. "Российские беспилотники уничтожили украинской техники на сумму более 2 миллиардов долларов", – заявил Владимир Путин на форуме "Все... 06.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-06T16:20+0300

2025-07-06T16:20+0300

2025-07-06T21:05+0300

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. "Российские беспилотники уничтожили украинской техники на сумму более 2 миллиардов долларов", – заявил Владимир Путин на форуме "Все для победы!". По его словам, в зоне проведения специальной военной операции российские БПЛА доказали высокую эффективность и стали важнейшим компонентом боевых действий.“Наши беспилотные летательные аппараты показывают высокую результативность. По предварительным данным, ими уничтожено вражеской техники на сумму более двух миллиардов долларов. Это танки, артиллерия, системы ПВО, склады, живая сила –все, что используется против наших военнослужащих”, – добавил президент.

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