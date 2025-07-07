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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Бронирование номеров в Абхазии в июне выросло
Бронирование номеров в Абхазии в июне выросло
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Бронирование номеров в июне в Абхазии выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал Sputnik вице-президент АТОР Сергей... 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T15:51+0300
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Бронирование номеров в июне в Абхазии выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал Sputnik вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. "Это позволяет рассчитывать на позитивные итоги сезона. Думаю, Абхазия прибавит 8–10% в этом году. Лидируют Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум", – отметил он.По его словам, сухумский аэропорт пока не может конкурировать с сочинским, но в следующем году ожидается расширение географии полетов. По прогнозам, число туристов в республике в этом году превысит 1,5 млн, в эту цифру не входят однодневные посетители.
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абхазия, отдых в абхазии, лето в абхазии, курортный сезон

Бронирование номеров в Абхазии в июне выросло

15:51 07.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукБархатный сезон в Абхазии
Бархатный сезон в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Бронирование номеров в июне в Абхазии выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал Sputnik вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

"Это позволяет рассчитывать на позитивные итоги сезона. Думаю, Абхазия прибавит 8–10% в этом году. Лидируют Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум", – отметил он.

По его словам, сухумский аэропорт пока не может конкурировать с сочинским, но в следующем году ожидается расширение географии полетов. По прогнозам, число туристов в республике в этом году превысит 1,5 млн, в эту цифру не входят однодневные посетители.
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