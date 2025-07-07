Бронирование номеров в Абхазии в июне выросло
© Sputnik / Томас ТхайцукБархатный сезон в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Бронирование номеров в июне в Абхазии выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал Sputnik вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
"Это позволяет рассчитывать на позитивные итоги сезона. Думаю, Абхазия прибавит 8–10% в этом году. Лидируют Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум", – отметил он.
По его словам, сухумский аэропорт пока не может конкурировать с сочинским, но в следующем году ожидается расширение географии полетов. По прогнозам, число туристов в республике в этом году превысит 1,5 млн, в эту цифру не входят однодневные посетители.
"Это позволяет рассчитывать на позитивные итоги сезона. Думаю, Абхазия прибавит 8–10% в этом году. Лидируют Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум", – отметил он.
По его словам, сухумский аэропорт пока не может конкурировать с сочинским, но в следующем году ожидается расширение географии полетов. По прогнозам, число туристов в республике в этом году превысит 1,5 млн, в эту цифру не входят однодневные посетители.