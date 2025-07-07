https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/bronirovanie-nomerov-v-abkhazii-v-iyune-vyroslo-1055795380.html

Бронирование номеров в Абхазии в июне выросло

Бронирование номеров в Абхазии в июне выросло

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Бронирование номеров в июне в Абхазии выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал Sputnik вице-президент АТОР Сергей... 07.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-07T15:51+0300

2025-07-07T15:51+0300

2025-07-07T15:51+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

лето в абхазии

курортный сезон

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048605208_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5977bb22cf6f3bec1e8d088553f8223.jpg

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Бронирование номеров в июне в Абхазии выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал Sputnik вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. "Это позволяет рассчитывать на позитивные итоги сезона. Думаю, Абхазия прибавит 8–10% в этом году. Лидируют Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум", – отметил он.По его словам, сухумский аэропорт пока не может конкурировать с сочинским, но в следующем году ожидается расширение географии полетов. По прогнозам, число туристов в республике в этом году превысит 1,5 млн, в эту цифру не входят однодневные посетители.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отдых в абхазии, лето в абхазии, курортный сезон