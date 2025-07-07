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Квициния: МЧС Абхазии развивает сотрудничество с Россией
Квициния: МЧС Абхазии развивает сотрудничество с Россией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. МЧС Абхазии активно сотрудничает с российскими коллегами, сообщил глава ведомства Лев Квициния в интервью радио Sputnik. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. МЧС Абхазии активно сотрудничает с российскими коллегами, сообщил глава ведомства Лев Квициния в интервью радио Sputnik. В рамках межведомственного соглашения Россия оказывает республике помощь в виде пожарной техники, снаряжения, а также предоставляет абхазским гражданам места в учебных заведениях МЧС России.Сотрудники МЧС Абхазии регулярно проходят повышение квалификации в России, участвуют в форумах, совместных учениях и конференциях.По словам министра, в системе МЧС республики задействовано более 550 человек. Однако острая нехватка кадров сохраняется, особенно в Сухуме и Гагре.Полная версия интервью доступна на радио Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/1055708366.html
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абхазия, россия, мчс абхазии, мчс рф, сотрудничество, спасатели
абхазия, россия, мчс абхазии, мчс рф, сотрудничество, спасатели

Квициния: МЧС Абхазии развивает сотрудничество с Россией

11:59 07.07.2025 (обновлено: 12:12 07.07.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Лев Квициния
Лев Квициния - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. МЧС Абхазии активно сотрудничает с российскими коллегами, сообщил глава ведомства Лев Квициния в интервью радио Sputnik.
В рамках межведомственного соглашения Россия оказывает республике помощь в виде пожарной техники, снаряжения, а также предоставляет абхазским гражданам места в учебных заведениях МЧС России.
"Получившие образование спасателя освобождаются от несения воинской службы, в учебном заведении им дают первое звание – лейтенант", – отметил главный спасатель Абхазии.
Сотрудники МЧС Абхазии регулярно проходят повышение квалификации в России, участвуют в форумах, совместных учениях и конференциях.
По словам министра, в системе МЧС республики задействовано более 550 человек. Однако острая нехватка кадров сохраняется, особенно в Сухуме и Гагре.
Полная версия интервью доступна на радио Sputnik.
Лев Квициния - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
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