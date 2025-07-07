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Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Цандрыпше
Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Цандрыпше
Sputnik Абхазия
Общее количество участников летней школы составляет более 250 человек, из них около двухсот детей школьного возраста и учителя. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T14:49+0300
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Международная летняя школа "Учитель года" открылась в лицее-интернате поселка Цандрыпш Гагрского района, рассказал начальник материально-технического отдела Минпросвещения Радам Курт-оглы.Курт-оглы подчеркнул, что благодаря государственной помощи, мероприятие пройдет в отремонтированном зданий. "По инициативе руководства страны в лицее-интернате был проведен капитальный ремонт двух этажей спального корпуса. Также была приобретена мебель: кровати, шкафы и тумбочки. На проведение капитального ремонта было выделено более 11 миллионов рублей. К началу нового учебного года наши дети смогут в уже лучших условиях заниматься и прибывать в данном объекте", - сказал он. Руководитель Межрегиональной школы "Учитель года" Владимир Головнер подчеркнул, что программа обучения представляет собой не трансляцию фундаментальных знаний, а обучение тому, как применять знания для практических целей. В продолжение Головнер отметил, что есть как естественно-научные, так и гуманитарные исследования, изучение традиций и истории регионов, в которых проходит летняя школа. Участниками программы уже стали 49 регионов России. В этом году она проходит в качестве международной впервые. "Хотя на протяжение последних лет мы реализуем проект сотрудничества между педагогами Абхазии и России, в рамках которого уже было проведено семь летних школ "Учитель года", мы всегда приезжали только командами педагогов. А эта программа впервые проходит с участием школьников на абхазской земле", - заметил Руководитель Межрегиональной школы "Учитель года".В Абхазии летняя школа будет проходить до 20 июля.
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абхазия, россия, школа, учителя, образование
абхазия, россия, школа, учителя, образование

Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Цандрыпше

14:49 07.07.2025
© Sputnik Школа в Цандрипше
Школа в Цандрипше - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik
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Общее количество участников летней школы составляет более 250 человек, из них около двухсот детей школьного возраста и учителя.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Международная летняя школа "Учитель года" открылась в лицее-интернате поселка Цандрыпш Гагрского района, рассказал начальник материально-технического отдела Минпросвещения Радам Курт-оглы.
"Местные учителя совестно с коллегами из Российской Федерации будут делиться опытом, проводить мастер-классы, курсы повышения квалификации", - отметил он.
Курт-оглы подчеркнул, что благодаря государственной помощи, мероприятие пройдет в отремонтированном зданий.

"По инициативе руководства страны в лицее-интернате был проведен капитальный ремонт двух этажей спального корпуса. Также была приобретена мебель: кровати, шкафы и тумбочки. На проведение капитального ремонта было выделено более 11 миллионов рублей. К началу нового учебного года наши дети смогут в уже лучших условиях заниматься и прибывать в данном объекте", - сказал он.

Руководитель Межрегиональной школы "Учитель года" Владимир Головнер подчеркнул, что программа обучения представляет собой не трансляцию фундаментальных знаний, а обучение тому, как применять знания для практических целей.

"Каждый учитель привез авторскую полевую мастерскую, то есть прямо на природных объектах группы учащихся под руководством педагогов будут получать какие-то конкретные полезные знания. Например, будут измерять качество воздуха, состав и качество воды, исследовать почву, минеральный, животный миры, растительность и так далее", - рассказал он.

В продолжение Головнер отметил, что есть как естественно-научные, так и гуманитарные исследования, изучение традиций и истории регионов, в которых проходит летняя школа.

Участниками программы уже стали 49 регионов России. В этом году она проходит в качестве международной впервые.
"Хотя на протяжение последних лет мы реализуем проект сотрудничества между педагогами Абхазии и России, в рамках которого уже было проведено семь летних школ "Учитель года", мы всегда приезжали только командами педагогов. А эта программа впервые проходит с участием школьников на абхазской земле", - заметил Руководитель Межрегиональной школы "Учитель года".
В Абхазии летняя школа будет проходить до 20 июля.
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