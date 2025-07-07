https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-uchitel-goda-otkrylas-v-tsandrypshe--1055794320.html

Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Цандрыпше

Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Цандрыпше

Sputnik Абхазия

Общее количество участников летней школы составляет более 250 человек, из них около двухсот детей школьного возраста и учителя. 07.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-07T14:49+0300

2025-07-07T14:49+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Международная летняя школа "Учитель года" открылась в лицее-интернате поселка Цандрыпш Гагрского района, рассказал начальник материально-технического отдела Минпросвещения Радам Курт-оглы.Курт-оглы подчеркнул, что благодаря государственной помощи, мероприятие пройдет в отремонтированном зданий. "По инициативе руководства страны в лицее-интернате был проведен капитальный ремонт двух этажей спального корпуса. Также была приобретена мебель: кровати, шкафы и тумбочки. На проведение капитального ремонта было выделено более 11 миллионов рублей. К началу нового учебного года наши дети смогут в уже лучших условиях заниматься и прибывать в данном объекте", - сказал он. Руководитель Межрегиональной школы "Учитель года" Владимир Головнер подчеркнул, что программа обучения представляет собой не трансляцию фундаментальных знаний, а обучение тому, как применять знания для практических целей. В продолжение Головнер отметил, что есть как естественно-научные, так и гуманитарные исследования, изучение традиций и истории регионов, в которых проходит летняя школа. Участниками программы уже стали 49 регионов России. В этом году она проходит в качестве международной впервые. "Хотя на протяжение последних лет мы реализуем проект сотрудничества между педагогами Абхазии и России, в рамках которого уже было проведено семь летних школ "Учитель года", мы всегда приезжали только командами педагогов. А эта программа впервые проходит с участием школьников на абхазской земле", - заметил Руководитель Межрегиональной школы "Учитель года".В Абхазии летняя школа будет проходить до 20 июля.

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абхазия, россия, школа, учителя, образование