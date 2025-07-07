https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/ostorozhno-spoyler-filmografiya-natali-portman-1055675837.html

"Осторожно, спойлер!": фильмография Натали Портман

"Осторожно, спойлер!": фильмография Натали Портман

Sputnik Абхазия

В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - обсуждение богатой фильмографии актрисы Натали Портман. Ведущие отметят наиболее заметные картины с её участием. В... 07.07.2025, Sputnik Абхазия

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осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

книги

натали портман

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«Осторожно, спойлер!»: фильмография Натали Портман Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: фильмография Натали Портман

В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - обсуждение богатой фильмографии актрисы Натали Портман. Ведущие отметят наиболее заметные картины с её участием. В первой части Ирина Турава рассказала об автобиографии Жаклин Кеннеди, которую Натали Портман сыграла в драме "Джеки" 2016 года.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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осторожно, спойлер , кино, книги, натали портман, аудио