https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/ostorozhno-spoyler-filmografiya-natali-portman-1055675837.html
"Осторожно, спойлер!": фильмография Натали Портман
"Осторожно, спойлер!": фильмография Натали Портман
Sputnik Абхазия
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - обсуждение богатой фильмографии актрисы Натали Портман. Ведущие отметят наиболее заметные картины с её участием. В... 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T10:38+0300
2025-07-07T10:38+0300
2025-07-07T10:44+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
кино
книги
натали портман
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«Осторожно, спойлер!»: фильмография Натали Портман
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: фильмография Натали Портман
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - обсуждение богатой фильмографии актрисы Натали Портман. Ведущие отметят наиболее заметные картины с её участием. В первой части Ирина Турава рассказала об автобиографии Жаклин Кеннеди, которую Натали Портман сыграла в драме "Джеки" 2016 года.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, книги, натали портман, аудио
осторожно, спойлер , кино, книги, натали портман, аудио
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - обсуждение богатой фильмографии актрисы Натали Портман. Ведущие отметят наиболее заметные картины с её участием. В первой части Ирина Турава рассказала об автобиографии Жаклин Кеннеди, которую Натали Портман сыграла в драме "Джеки" 2016 года.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.