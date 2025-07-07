https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/rabote-s-instrumentami-media-obuchat-v-sputnik--1055787039.html

Работе с инструментами медиа обучат в Sputnik

Работе с инструментами медиа обучат в Sputnik

Sputnik Абхазия

В Sputnik расскажут, какие инструменты используют современные медиа. 07.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-07T12:56+0300

2025-07-07T12:56+0300

2025-07-07T12:56+0300

в абхазии

абхазия

sputnik абхазия

sputnikpro в абхазии

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В Sputnik расскажут, какие инструменты используют современные медиа. Как быстро подготовить видео к публикации, какие приложения и технологии помогают экономить время в работе журналиста и как создавать эксклюзив? Это тема нового модуля проекта Sputnik Pro, который пройдет 10 июля, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия.Его проведет продюсер Sputnik Таджикистан Алена Рутчина, специалист по созданию видеоконтента, событийных репортажей и освещени. мероприятий с первыми лицами России и стран ближнего и дальнего зарубежья.Принять участие в мастер-классе могут журналисты, пресс-секретари, блогеры, студенты и все, кто работает над созданием контента.Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50, или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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абхазия, sputnik абхазия, sputnikpro в абхазии