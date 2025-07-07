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Хра злоу ахҭысқәа
Археологиатә жрақәа раамҭа ааигәахеит: иҭырҵаалозеи сынтәа аҵарауаа
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Аиҿцәажәара
Очамчыра иахыҵуеит 2525 шықәса: еиҿкаахо аусмҩаԥгатәқәа еилаҳкаауеит
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Иактуалтәу ахҳәаа
Аиҩызара ацҳа: Очамчыра аусура иалагеит ахәыҷтәы лагерь
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Абазажәлар рыхәмаррақәа ааигәахоит: аԥснытәи акоманда аҽазыҟаҵарақәа
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Отдых в Абхазии: спрос и прогнозы на сезон
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/rabote-s-instrumentami-media-obuchat-v-sputnik--1055787039.html
Работе с инструментами медиа обучат в Sputnik
Работе с инструментами медиа обучат в Sputnik
Sputnik Абхазия
В Sputnik расскажут, какие инструменты используют современные медиа. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
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В Sputnik расскажут, какие инструменты используют современные медиа. Как быстро подготовить видео к публикации, какие приложения и технологии помогают экономить время в работе журналиста и как создавать эксклюзив? Это тема нового модуля проекта Sputnik Pro, который пройдет 10 июля, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия.Его проведет продюсер Sputnik Таджикистан Алена Рутчина, специалист по созданию видеоконтента, событийных репортажей и освещени. мероприятий с первыми лицами России и стран ближнего и дальнего зарубежья.Принять участие в мастер-классе могут журналисты, пресс-секретари, блогеры, студенты и все, кто работает над созданием контента.Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50, или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com.
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Работе с инструментами медиа обучат в Sputnik

12:56 07.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Заглушки для пресс-центра
Заглушки для пресс-центра - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Sputnik расскажут, какие инструменты используют современные медиа.
Как быстро подготовить видео к публикации, какие приложения и технологии помогают экономить время в работе журналиста и как создавать эксклюзив?
Это тема нового модуля проекта Sputnik Pro, который пройдет 10 июля, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Его проведет продюсер Sputnik Таджикистан Алена Рутчина, специалист по созданию видеоконтента, событийных репортажей и освещени. мероприятий с первыми лицами России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Принять участие в мастер-классе могут журналисты, пресс-секретари, блогеры, студенты и все, кто работает над созданием контента.
Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50, или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com.

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