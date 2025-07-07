https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/rossiyskie-voyska-osvobodili-bessalovku-v-sumskoy-oblasti-1055796361.html

Российские войска освободили Бессаловку в Сумской области

Российские войска освободили Бессаловку в Сумской области

Sputnik Абхазия

Сухум, 7 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области, сообщило Минобороны. 07.07.2025, Sputnik Абхазия

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Сухум, 7 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области, сообщило Минобороны. В результате активных действий подразделения группировки ”Центр” освободили населенный пункт Дачное Днепропетровской области, говорится в сводке ведомства.Групповые удары нанесены по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, складам топлива, центрам комплектования, сборки и хранения ударных БПЛА в 138 районах.Всего с начала специальной военной операции уничтожены:

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