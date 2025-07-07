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Российские войска освободили Бессаловку в Сумской области
Российские войска освободили Бессаловку в Сумской области
Sputnik Абхазия
Сухум, 7 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области, сообщило Минобороны. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T16:42+0300
2025-07-07T16:42+0300
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Сухум, 7 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области, сообщило Минобороны. В результате активных действий подразделения группировки ”Центр” освободили населенный пункт Дачное Днепропетровской области, говорится в сводке ведомства.Групповые удары нанесены по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, складам топлива, центрам комплектования, сборки и хранения ударных БПЛА в 138 районах.Всего с начала специальной военной операции уничтожены:
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россия, украина, пво, военная техника
россия, украина, пво, военная техника
Российские войска освободили Бессаловку в Сумской области
16:42 07.07.2025 (обновлено: 16:43 07.07.2025)
Сухум, 7 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области, сообщило Минобороны.
В результате активных действий подразделения группировки ”Центр” освободили населенный пункт Дачное Днепропетровской области, говорится в сводке ведомства.
Групповые удары нанесены по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, складам топлива, центрам комплектования, сборки и хранения ударных БПЛА в 138 районах.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены:
24 156 танков и других ББМ,
27 079 орудий артиллерии и минометов,
37 760 единиц военной автотехники.