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Силы ПВО России за ночь уничтожили 91 украинский БпЛА
Силы ПВО России за ночь уничтожили 91 украинский БпЛА
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 украинский БпЛА, сообщили в Минобороны России. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T08:03+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 украинский БпЛА, сообщили в Минобороны России.По 8 беспилотников сбили над Брянской и Воронежской областями, а также Московским регионом. Над акваторией Черного моря уничтожено семь, по три - над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Два над Орловской и по одному над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Силы ПВО России за ночь уничтожили 91 украинский БпЛА
08:03 07.07.2025 (обновлено: 09:16 07.07.2025)
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 украинский БпЛА, сообщили в Минобороны России.
Над территорией Белгородской области сбито 20, над Курской 14 и 9 над Липецкой.
По 8 беспилотников сбили над Брянской и Воронежской областями, а также Московским регионом.
Над акваторией Черного моря уничтожено семь, по три - над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями.
Два над Орловской и по одному над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.