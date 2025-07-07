https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-91-ukrainskiy-bpla-1055785542.html

Силы ПВО России за ночь уничтожили 91 украинский БпЛА

Силы ПВО России за ночь уничтожили 91 украинский БпЛА

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 украинский БпЛА, сообщили в Минобороны России. 07.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 украинский БпЛА, сообщили в Минобороны России.По 8 беспилотников сбили над Брянской и Воронежской областями, а также Московским регионом. Над акваторией Черного моря уничтожено семь, по три - над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Два над Орловской и по одному над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.

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