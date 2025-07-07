https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/sputnik-azerbaydzhan-rabotal-v-baku-zakonno-1055796240.html

Киселев:Sputnik Азербайджан работал в Баку законно

Киселев:Sputnik Азербайджан работал в Баку законно

Sputnik Абхазия

Сухум, 7 июл - Sputnik. Sputnik Азербайджан работал в Баку законно и по договоренности с властями, напомнил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий... 07.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-07T16:34+0300

2025-07-07T16:34+0300

2025-07-07T17:24+0300

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Сухум, 7 июл - Sputnik. Sputnik Азербайджан работал в Баку законно и по договоренности с властями, напомнил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Случившееся (арест журналистов) стало неожиданностью. После того, как в начале года возникли формальности по обновлению документов и аккредитации, в Москву прибыл представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов. 8 апреля мы встретились на переговорах в российском МИД, где российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда условились, что по работе Sputnik Азербайджан будет заключено специальное межправительственное соглашение. Но пока его текст согласовывается, наш медиацентр продолжит деятельность по временной схеме, которую найдёт сам Азербайджан. И вдруг, как снег на голову. Каких-либо замечаний по существу к работе нашей редакции не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/1055708153.html

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