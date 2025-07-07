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Киселев:Sputnik Азербайджан работал в Баку законно
Киселев:Sputnik Азербайджан работал в Баку законно
Sputnik Абхазия
Сухум, 7 июл - Sputnik. Sputnik Азербайджан работал в Баку законно и по договоренности с властями, напомнил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий... 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T16:34+0300
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Сухум, 7 июл - Sputnik. Sputnik Азербайджан работал в Баку законно и по договоренности с властями, напомнил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Случившееся (арест журналистов) стало неожиданностью. После того, как в начале года возникли формальности по обновлению документов и аккредитации, в Москву прибыл представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов. 8 апреля мы встретились на переговорах в российском МИД, где российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда условились, что по работе Sputnik Азербайджан будет заключено специальное межправительственное соглашение. Но пока его текст согласовывается, наш медиацентр продолжит деятельность по временной схеме, которую найдёт сам Азербайджан. И вдруг, как снег на голову. Каких-либо замечаний по существу к работе нашей редакции не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/1055708153.html
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новости, sputnik

Киселев:Sputnik Азербайджан работал в Баку законно

16:34 07.07.2025 (обновлено: 17:24 07.07.2025)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВторой Российско-узбекский медиафорум
Второй Российско-узбекский медиафорум - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Нина Зотина
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Сухум, 7 июл - Sputnik. Sputnik Азербайджан работал в Баку законно и по договоренности с властями, напомнил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Случившееся (арест журналистов) стало неожиданностью. После того, как в начале года возникли формальности по обновлению документов и аккредитации, в Москву прибыл представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов.
Sputnik Азербайджан - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
Сотрудники Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпущены под подписку о невыезде
3 июля, 18:12
8 апреля мы встретились на переговорах в российском МИД, где российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда условились, что по работе Sputnik Азербайджан будет заключено специальное межправительственное соглашение. Но пока его текст согласовывается, наш медиацентр продолжит деятельность по временной схеме, которую найдёт сам Азербайджан. И вдруг, как снег на голову. Каких-либо замечаний по существу к работе нашей редакции не было.
"Такое ощущение, что мы попали в жернова какой-то другой игры, к которой мы отношения не имеем", — сказал он в эфире "Вести недели".
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