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Торгпред России в Абхазии приняла участие на выставке ИННОПРОМ-2025
Торгпред России в Абхазии приняла участие на выставке ИННОПРОМ-2025
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Торгпред России в Абхазии представила промышленный потенциал республики на выставке ИННОПРОМ-2025. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
россия
сотрудничество
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Торгпред России в Абхазии представила промышленный потенциал республики на выставке ИННОПРОМ-2025.В рамках программы Залина Кобесова на площадке "Диалог с Торгпредом" рассказала о возможностях Абхазии для индустриального сотрудничества и проконсультировала компании, заинтересованные в выходе на абхазский рынок.Главная тема выставки — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В этом году в ней участвует более 1000 компаний из СНГ, Китая, Ближнего Востока, ЮВА и Африки. Страной-партнером выступает Королевство Саудовская Аравия. Параллельно с ИННОПРОМ-2025 проходит IX Российско-Китайское ЭКСПО.Выставка ИННОПРОМ — это площадка, где встречаются лидеры промышленности, чтобы представить передовые технологии, обсудить ключевые векторы индустриального развития и укрепить международное сотрудничество.
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абхазия, россия, сотрудничество, иннопром, выставки, промышленность
абхазия, россия, сотрудничество, иннопром, выставки, промышленность

Торгпред России в Абхазии приняла участие на выставке ИННОПРОМ-2025

11:18 07.07.2025
© SputnikЗалина Кобесова
Залина Кобесова - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Торгпред России в Абхазии представила промышленный потенциал республики на выставке ИННОПРОМ-2025.
В рамках программы Залина Кобесова на площадке "Диалог с Торгпредом" рассказала о возможностях Абхазии для индустриального сотрудничества и проконсультировала компании, заинтересованные в выходе на абхазский рынок.
Главная тема выставки — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В этом году в ней участвует более 1000 компаний из СНГ, Китая, Ближнего Востока, ЮВА и Африки. Страной-партнером выступает Королевство Саудовская Аравия.
Параллельно с ИННОПРОМ-2025 проходит IX Российско-Китайское ЭКСПО.
Выставка ИННОПРОМ — это площадка, где встречаются лидеры промышленности, чтобы представить передовые технологии, обсудить ключевые векторы индустриального развития и укрепить международное сотрудничество.
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