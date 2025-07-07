https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/torgpred-rossii-v-abkhazii-prinyala-uchastie-na-vystavke-innoprom-2025-1055786330.html

Торгпред России в Абхазии приняла участие на выставке ИННОПРОМ-2025

Торгпред России в Абхазии приняла участие на выставке ИННОПРОМ-2025

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Торгпред России в Абхазии представила промышленный потенциал республики на выставке ИННОПРОМ-2025. 07.07.2025, Sputnik Абхазия

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промышленность

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Торгпред России в Абхазии представила промышленный потенциал республики на выставке ИННОПРОМ-2025.В рамках программы Залина Кобесова на площадке "Диалог с Торгпредом" рассказала о возможностях Абхазии для индустриального сотрудничества и проконсультировала компании, заинтересованные в выходе на абхазский рынок.Главная тема выставки — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В этом году в ней участвует более 1000 компаний из СНГ, Китая, Ближнего Востока, ЮВА и Африки. Страной-партнером выступает Королевство Саудовская Аравия. Параллельно с ИННОПРОМ-2025 проходит IX Российско-Китайское ЭКСПО.Выставка ИННОПРОМ — это площадка, где встречаются лидеры промышленности, чтобы представить передовые технологии, обсудить ключевые векторы индустриального развития и укрепить международное сотрудничество.

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абхазия, россия, сотрудничество, иннопром, выставки, промышленность