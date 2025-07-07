Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/uchastniki-akademii-meganom-predstavyat-svoi-proekty-zhyuri-1055785681.html
Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри
Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает... 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T09:10+0300
2025-07-07T09:24+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1e/1055635811_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_f3756ef816fe186ee36c571281b61b3d.jpg
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает Минкульт.В рамках программы участники обсудили систему рейтингования и работу над концепциями проектов. Также прошла лекция "Креативные кластеры Ямала: инструменты работы с творческими сообществами и воспитания поколения "Я Молод"".Образовательная программа проекта "Таврида-Арт" продлится до 8 июля. В ней принимают участие представители Министерства культуры Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/1055733833.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1e/1055635811_141:0:1056:686_1920x0_80_0_0_29877d656f99f6680abeb93ebd4114ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура

Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри

09:10 07.07.2025 (обновлено: 09:24 07.07.2025)
© Foto / Таврида АРТ"Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму
Таврида на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Foto / Таврида АРТ
Подписаться
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает Минкульт.
В рамках программы участники обсудили систему рейтингования и работу над концепциями проектов. Также прошла лекция "Креативные кластеры Ямала: инструменты работы с творческими сообществами и воспитания поколения "Я Молод"".
Образовательная программа проекта "Таврида-Арт" продлится до 8 июля. В ней принимают участие представители Министерства культуры Абхазии.
Делегация Минкульта Абхазии прибыла в Крым для участия в образовательной программе Академии Меганом проекта Таврида-арт - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
В Абхазии
Минкульт Абхазии принял участие в образовательной программе Академии "Меганом"
4 июля, 18:35
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0