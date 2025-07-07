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Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри
Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает... 07.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает Минкульт.В рамках программы участники обсудили систему рейтингования и работу над концепциями проектов. Также прошла лекция "Креативные кластеры Ямала: инструменты работы с творческими сообществами и воспитания поколения "Я Молод"".Образовательная программа проекта "Таврида-Арт" продлится до 8 июля. В ней принимают участие представители Министерства культуры Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/1055733833.html
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абхазия, новости, культура
Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри
09:10 07.07.2025 (обновлено: 09:24 07.07.2025)
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает Минкульт.
В рамках программы участники обсудили систему рейтингования и работу над концепциями проектов. Также прошла лекция "Креативные кластеры Ямала: инструменты работы с творческими сообществами и воспитания поколения "Я Молод"".
Образовательная программа проекта "Таврида-Арт" продлится до 8 июля. В ней принимают участие представители Министерства культуры Абхазии.