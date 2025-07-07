https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/uchastniki-akademii-meganom-predstavyat-svoi-proekty-zhyuri-1055785681.html

Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри

Участники Академии "Меганом" представят свои проекты жюри

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает... 07.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-07T09:10+0300

2025-07-07T09:10+0300

2025-07-07T09:24+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1e/1055635811_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_f3756ef816fe186ee36c571281b61b3d.jpg

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Участники образовательного проекта Академии "Меганом" из Абхазии И России сегодня презентуют жюри совместные проекты. Об этом сообщает Минкульт.В рамках программы участники обсудили систему рейтингования и работу над концепциями проектов. Также прошла лекция "Креативные кластеры Ямала: инструменты работы с творческими сообществами и воспитания поколения "Я Молод"".Образовательная программа проекта "Таврида-Арт" продлится до 8 июля. В ней принимают участие представители Министерства культуры Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/1055733833.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура