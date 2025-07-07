Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Археологиатә жрақәа раамҭа ааигәахеит: иҭырҵаалозеи сынтәа аҵарауаа
13:05
16 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра иахыҵуеит 2525 шықәса: еиҿкаахо аусмҩаԥгатәқәа еилаҳкаауеит
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аиҩызара ацҳа: Очамчыра аусура иалагеит ахәыҷтәы лагерь
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Абазажәлар рыхәмаррақәа ааигәахоит: аԥснытәи акоманда аҽазыҟаҵарақәа
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Актуальный комментарий
Отдых в Абхазии: спрос и прогнозы на сезон
14:04
10 мин
Такие обстоятельства
Проект «Команды Абхазии»: переработка бытовых отходов
14:14
15 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
50 лет со дня открытия Новоафонской пещеры
14:46
32 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/zaderzhany-diversanty-deystvovavshie-po-ukazaniyam-ukrainskikh-moshennikov-1055786171.html
Задержаны диверсанты, действовавшие по указаниям украинских мошенников
Задержаны диверсанты, действовавшие по указаниям украинских мошенников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Спецслужбы России задержали четверых россиян, поджигавших автомобили МВД и ломавших опоры ЛЭП в Челябинской, Ивановской и Тульской... 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T11:04+0300
2025-07-07T11:04+0300
россия
украина
новости
спецслужбы
преступления
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:453:2780:2016_1920x0_80_0_0_e6215b7e601b8f96332517e92500b9a3.jpg
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Спецслужбы России задержали четверых россиян, поджигавших автомобили МВД и ломавших опоры ЛЭП в Челябинской, Ивановской и Тульской областях.Под видом участия в "проверке антитеррористической защищенности" они выполняли указания украинских мошенников.Жертвами стали граждане России 1992, 2001 и 2004 годов рождения. Их убедили перевести от 250 тыс. до 1 млн рублей на "безопасные счета" и заставили совершать диверсии.Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_982791cff883b1127a791747fa685169.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, спецслужбы, преступления
россия, украина, новости, спецслужбы, преступления

Задержаны диверсанты, действовавшие по указаниям украинских мошенников

11:04 07.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке
Оглашение приговора обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Спецслужбы России задержали четверых россиян, поджигавших автомобили МВД и ломавших опоры ЛЭП в Челябинской, Ивановской и Тульской областях.
Под видом участия в "проверке антитеррористической защищенности" они выполняли указания украинских мошенников.
Жертвами стали граждане России 1992, 2001 и 2004 годов рождения. Их убедили перевести от 250 тыс. до 1 млн рублей на "безопасные счета" и заставили совершать диверсии.
Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0