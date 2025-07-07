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Задержаны диверсанты, действовавшие по указаниям украинских мошенников
Задержаны диверсанты, действовавшие по указаниям украинских мошенников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Спецслужбы России задержали четверых россиян, поджигавших автомобили МВД и ломавших опоры ЛЭП в Челябинской, Ивановской и Тульской... 07.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-07T11:04+0300
2025-07-07T11:04+0300
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Спецслужбы России задержали четверых россиян, поджигавших автомобили МВД и ломавших опоры ЛЭП в Челябинской, Ивановской и Тульской областях.Под видом участия в "проверке антитеррористической защищенности" они выполняли указания украинских мошенников.Жертвами стали граждане России 1992, 2001 и 2004 годов рождения. Их убедили перевести от 250 тыс. до 1 млн рублей на "безопасные счета" и заставили совершать диверсии.Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, спецслужбы, преступления
россия, украина, новости, спецслужбы, преступления
Задержаны диверсанты, действовавшие по указаниям украинских мошенников
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Спецслужбы России задержали четверых россиян, поджигавших автомобили МВД и ломавших опоры ЛЭП в Челябинской, Ивановской и Тульской областях.
Под видом участия в "проверке антитеррористической защищенности" они выполняли указания украинских мошенников.
Жертвами стали граждане России 1992, 2001 и 2004 годов рождения. Их убедили перевести от 250 тыс. до 1 млн рублей на "безопасные счета" и заставили совершать диверсии.
Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.