https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/bolee-200-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-1055819516.html

Более 200 украинских беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки

Более 200 украинских беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки

Sputnik Абхазия

Также за сутки российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T14:07+0300

2025-07-08T14:07+0300

2025-07-08T14:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 202 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68 251 беспилотный летательный аппарат, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 162 танка и другие боевые бронированные машины, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 129 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 832 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/svo--putinrossiya-budet-dobivatsya-postavlennykh-tseley-1055799949.html

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