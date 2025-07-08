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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/bolee-200-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-1055819516.html
Более 200 украинских беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки
Более 200 украинских беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки
Sputnik Абхазия
Также за сутки российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T14:07+0300
2025-07-08T14:07+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 202 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68 251 беспилотный летательный аппарат, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 162 танка и другие боевые бронированные машины, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 129 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 832 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/svo--putinrossiya-budet-dobivatsya-postavlennykh-tseley-1055799949.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Более 200 украинских беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки

14:07 08.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Также за сутки российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 202 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68 251 беспилотный летательный аппарат, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 162 танка и другие боевые бронированные машины, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 129 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 832 единицы специальной военной автомобильной техники.
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
СВО–Путин: "Россия будет добиваться поставленных целей"
Вчера, 19:15
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