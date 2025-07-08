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Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода

Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью "Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T15:22+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью "Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз.Кроме того, 478,2 млн рублей направили на ремонтно-восстановительные работы, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий стихии. Отремонтировано 85 объектов - школы, кровли многоэтажек, мосты и другие.

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