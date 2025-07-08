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Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода
Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью "Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T15:22+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью "Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз.Кроме того, 478,2 млн рублей направили на ремонтно-восстановительные работы, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий стихии. Отремонтировано 85 объектов - школы, кровли многоэтажек, мосты и другие.
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абхазия, новости
Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода
СУХУМ, 8 июл - Sputnik.
За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью
"Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз.
На эти цели из бюджета выделили 69,7 млн рублей, уточнил он.
Кроме того, 478,2 млн рублей направили на ремонтно-восстановительные работы, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий стихии. Отремонтировано 85 объектов - школы, кровли многоэтажек, мосты и другие.