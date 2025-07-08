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Хра злоу ахҭысқәа
Археологиатә жрақәа раамҭа ааигәахеит: иҭырҵаалозеи сынтәа аҵарауаа
13:05
16 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра иахыҵуеит 2525 шықәса: еиҿкаахо аусмҩаԥгатәқәа еилаҳкаауеит
13:21
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13:31
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Иактуалтәу ахҳәаа
Аиҩызара ацҳа: Очамчыра аусура иалагеит ахәыҷтәы лагерь
13:34
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Абазажәлар рыхәмаррақәа ааигәахоит: аԥснытәи акоманда аҽазыҟаҵарақәа
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50 лет со дня открытия Новоафонской пещеры
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Ихадоу атемақәа
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Изеиԥшроузеи сынтәа акарпыжә азы аҽаҩра: анхаҩы иҿцәажәара
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Аиҩызара ацҳа: Очамчыра аусура иалагеит ахәыҷтәы лагерь
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21:34
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Адемографиа азҵаара: антропологцәеи аетнологцәеи рконгресс
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Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
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Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода
Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью "Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T15:22+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью "Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз.Кроме того, 478,2 млн рублей направили на ремонтно-восстановительные работы, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий стихии. Отремонтировано 85 объектов - школы, кровли многоэтажек, мосты и другие.
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Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода

15:22 08.07.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За полгода в Абхазии материальную помощь получили 738 человек, заявил в интервью "Апсныпресс" глава Минфина Саид Губаз.
На эти цели из бюджета выделили 69,7 млн рублей, уточнил он.
Кроме того, 478,2 млн рублей направили на ремонтно-восстановительные работы, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий стихии. Отремонтировано 85 объектов - школы, кровли многоэтажек, мосты и другие.
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