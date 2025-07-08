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Драка произошла в Парламенте Армении
Драка произошла в Парламенте Армении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Армянские депутаты подрались во время внеочередного заседания Парламента, сообщает корреспондент РИА Новости. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T11:09+0300
2025-07-08T11:09+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Армянские депутаты подрались во время внеочередного заседания Парламента, сообщает корреспондент РИА Новости.Оппозиционного депутата власти обвиняют в подготовке теракта и захвата власти, уточняется в сообщении. Ранее по этому делу арестовали архиепископа Баграта Галстяна. Саркисян выступил с критикой властей, под конец речи он заявил, что решение об удовлетворении ходатайства уже принято, поэтому он не будет участвовать в обсуждении, и намерен вместе с женой и детьми поехать в церковь, а оттуда - в следственный комитет. После этого завязалась потасовка, в которую пришлось вмешаться охране.В парламенте объявили перерыв, после него оппозиция в зал не вернулась.
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армения, новости
Драка произошла в Парламенте Армении
СУХУМ, 8 июл - Sputnik.
Армянские депутаты подрались во время внеочередного заседания Парламента, сообщает корреспондент РИА Новости
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Депутаты правящей партии "Граждански договор" набросились на коллег из оппозиции во время обсуждения ходатайства прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции "Армения" Артура Саркисяна.
Оппозиционного депутата власти обвиняют в подготовке теракта и захвата власти, уточняется в сообщении. Ранее по этому делу арестовали архиепископа Баграта Галстяна.
Саркисян выступил с критикой властей, под конец речи он заявил, что решение об удовлетворении ходатайства уже принято, поэтому он не будет участвовать в обсуждении, и намерен вместе с женой и детьми поехать в церковь, а оттуда - в следственный комитет. После этого завязалась потасовка, в которую пришлось вмешаться охране.
В парламенте объявили перерыв, после него оппозиция в зал не вернулась.