https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/draka-proizoshla-v-parlamente-armenii-1055809145.html

Драка произошла в Парламенте Армении

Драка произошла в Парламенте Армении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Армянские депутаты подрались во время внеочередного заседания Парламента, сообщает корреспондент РИА Новости. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

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армения

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Армянские депутаты подрались во время внеочередного заседания Парламента, сообщает корреспондент РИА Новости.Оппозиционного депутата власти обвиняют в подготовке теракта и захвата власти, уточняется в сообщении. Ранее по этому делу арестовали архиепископа Баграта Галстяна. Саркисян выступил с критикой властей, под конец речи он заявил, что решение об удовлетворении ходатайства уже принято, поэтому он не будет участвовать в обсуждении, и намерен вместе с женой и детьми поехать в церковь, а оттуда - в следственный комитет. После этого завязалась потасовка, в которую пришлось вмешаться охране.В парламенте объявили перерыв, после него оппозиция в зал не вернулась.

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