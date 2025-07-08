Другой мир и Сердце Африки: победители и финалисты конкурса аэрофотографии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Адемографиа азҵаара: антропологцәеи аетнологцәеи рконгресс
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гьаргь Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа занашьахо аҵарауаа 200 нызқь мааҭ рызшәахоит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Ценообразование на туристическом рынке
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазии нужны налоговые реформы: мнение экономиста
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
61 шықәса аҭаацәараҿы: Зосими Марушьеи Зыхәаа рҳәоуеиқәшәара амаӡақәа
18:04
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Семейные ценности: Нугзар Ашуба и Белла Тарба
18:34
14 мин
Турбаза
Ценообразование на туристическом рынке
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
61 шықәса аҭаацәараҿы: Зосими Марушьеи Зыхәаа рҳәоуеиқәшәара амаӡақәа
21:04
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Семейные ценности: Нугзар Ашуба и Белла Тарба
21:34
14 мин
Турбаза
Ценообразование на туристическом рынке
21:49
10 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/drugoy-mir-i-serdtse-afriki-pobediteli-i-finalisty-konkursa-aerofotografii-1055828350.html
Другой мир и Сердце Африки: победители и финалисты конкурса аэрофотографии
Другой мир и Сердце Африки: победители и финалисты конкурса аэрофотографии
Sputnik Абхазия
Международный конкурс "Аэрофотограф года" провели впервые. Организаторы Питер Иствуэй и Дэвид Эванс обратили внимание на то, что аэрофотография в последние... 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T19:10+0300
2025-07-08T19:10+0300
фото
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/08/1055824076_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_63923077b14400a2db5574b357f7903e.jpg
Международный конкурс "Аэрофотограф года" провели впервые. Организаторы Питер Иствуэй и Дэвид Эванс обратили внимание на то, что аэрофотография в последние годы становится все популярнее. Всего на конкурс прислали 1549 заявок, жюри отобрало 101 лучшую фотографию. Самые лучшие из них - в фотоленте Sputnik.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/08/1055824076_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0892b19d6d67d4677cd577830773ba3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, фото
фото , мультимедиа, фото

Другой мир и Сердце Африки: победители и финалисты конкурса аэрофотографии

19:10 08.07.2025
Подписаться
Международный конкурс "Аэрофотограф года" провели впервые. Организаторы Питер Иствуэй и Дэвид Эванс обратили внимание на то, что аэрофотография в последние годы становится все популярнее.
Всего на конкурс прислали 1549 заявок, жюри отобрало 101 лучшую фотографию.
Самые лучшие из них - в фотоленте Sputnik.
© Foto / Joanna Steidle/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Победитель в номинации "Серия снимков" - Джоанна Стейдл из США. На фото "Другой мир" стайка скатов приближается к стае менхаденов.

Победитель в номинации &quot;Серия снимков&quot; - Джоанна Стейдл из США. На фото &quot;Другой мир&quot; стайка скатов приближается к стае менхаденов. - Sputnik Абхазия
1/15
© Foto / Joanna Steidle/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Победитель в номинации "Серия снимков" - Джоанна Стейдл из США. На фото "Другой мир" стайка скатов приближается к стае менхаденов.

© Foto / Daniel Viñé Garcia/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Второе место - Даниэль Винье Гарсия, Испания. "Дымящийся череп" - фото остывающего исландского вулкана Фаградалсфьялла.

 Второе место - Даниэль Винье Гарсия, Испания. &quot;Дымящийся череп&quot; - фото остывающего исландского вулкана Фаградалсфьялла. - Sputnik Абхазия
2/15
© Foto / Daniel Viñé Garcia/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Второе место - Даниэль Винье Гарсия, Испания. "Дымящийся череп" - фото остывающего исландского вулкана Фаградалсфьялла.

© Foto / Ignacio Palacios/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Победитель в номинации "Одиночное изображение" - Игнасио Паласиос, Австралия. Фото сделано в Аргентине.

Победитель в номинации &quot;Одиночное изображение&quot; - Игнасио Паласиос, Австралия. Фото сделано в Аргентине. - Sputnik Абхазия
3/15
© Foto / Ignacio Palacios/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Победитель в номинации "Одиночное изображение" - Игнасио Паласиос, Австралия. Фото сделано в Аргентине.

© Foto / Vitaly Golovatyuk/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Виталий Головатюк из России снял фото трех мостов в китайском Хучжоу.

Виталий Головатюк из России снял фото трех мостов в китайском Хучжоу. - Sputnik Абхазия
4/15
© Foto / Vitaly Golovatyuk/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Виталий Головатюк из России снял фото трех мостов в китайском Хучжоу.

© Foto / Dipanjan Pal/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Дипанджан Пал из Индии заснял сбор травы в центральном Вьетнаме, который сверху выглядит как ковер.

Дипанджан Пал из Индии заснял сбор травы в центральном Вьетнаме, который сверху выглядит как ковер. - Sputnik Абхазия
5/15
© Foto / Dipanjan Pal/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Дипанджан Пал из Индии заснял сбор травы в центральном Вьетнаме, который сверху выглядит как ковер.

© Foto / Xiaohui Li/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Летящие фламинго у озера на фотографии Сяохуэя Ли из Китая.

Летящие фламинго у озера на фотографии Сяохуэя Ли из Китая. - Sputnik Абхазия
6/15
© Foto / Xiaohui Li/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Летящие фламинго у озера на фотографии Сяохуэя Ли из Китая.

© Foto / Fabien Guittard/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Премия "Выбор председателя" - Фабьен Гиттар, Франция. Два тюленя мирно отдыхают на дрейфующей льдине на юге Исландии.

Премия &quot;Выбор председателя&quot; - Фабьен Гиттар, Франция. Два тюленя мирно отдыхают на дрейфующей льдине на юге Исландии. - Sputnik Абхазия
7/15
© Foto / Fabien Guittard/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Премия "Выбор председателя" - Фабьен Гиттар, Франция. Два тюленя мирно отдыхают на дрейфующей льдине на юге Исландии.

© Foto / Talor Stone/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

"Дерево льда" Камень Талор, США. Аэрофотоснимок ледникового откола, открывающий неожиданный органический рисунок в воде.

&quot;Дерево льда&quot; Камень Талор, США. Аэрофотоснимок ледникового откола, открывающий неожиданный органический рисунок в воде. - Sputnik Абхазия
8/15
© Foto / Talor Stone/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

"Дерево льда" Камень Талор, США. Аэрофотоснимок ледникового откола, открывающий неожиданный органический рисунок в воде.

© Foto / Colin Leonhardt/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Колин Леонхардт, Австралия сфотографировал дамбу хвостохранилища глиноземного рудника.

Колин Леонхардт, Австралия сфотографировал дамбу хвостохранилища глиноземного рудника. - Sputnik Абхазия
9/15
© Foto / Colin Leonhardt/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Колин Леонхардт, Австралия сфотографировал дамбу хвостохранилища глиноземного рудника.

© Foto / Vitaly Golovatyuk/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Виталий Головатюк представил на суд жюри еще одно фото, снятое в Таиланде.

Виталий Головатюк представил на суд жюри еще одно фото, снятое в Таиланде. - Sputnik Абхазия
10/15
© Foto / Vitaly Golovatyuk/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Виталий Головатюк представил на суд жюри еще одно фото, снятое в Таиланде.

© Foto / Barbara Brown/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Приз в номинации Black & White Award получила Барбара Браун из Австралии.

Приз в номинации Black &amp; White Award получила Барбара Браун из Австралии. - Sputnik Абхазия
11/15
© Foto / Barbara Brown/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Приз в номинации Black & White Award получила Барбара Браун из Австралии.

© Foto / Vitaly Golovatyuk/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Краски осенней Москвы на фото Виталия Головатюка.

Краски осенней Москвы на фото Виталия Головатюка. - Sputnik Абхазия
12/15
© Foto / Vitaly Golovatyuk/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Краски осенней Москвы на фото Виталия Головатюка.

© Foto / Satheesh Nair/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Сатиш Наир из Индии снял сверху вид на залив Шарк-Бей.

Сатиш Наир из Индии снял сверху вид на залив Шарк-Бей. - Sputnik Абхазия
13/15
© Foto / Satheesh Nair/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Сатиш Наир из Индии снял сверху вид на залив Шарк-Бей.

© Foto / Joanna Steidle/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Еще одно фото Джоанны Стейдл со скатами, снятое всего в нескольких сотнях футов от побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк.

Еще одно фото Джоанны Стейдл со скатами, снятое всего в нескольких сотнях футов от побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк. - Sputnik Абхазия
14/15
© Foto / Joanna Steidle/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Еще одно фото Джоанны Стейдл со скатами, снятое всего в нескольких сотнях футов от побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк.

© Foto / David Mierowsky/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Стая фламинго образует сердце, летящее над озером в Кении на фотографии "Сердце Африки" Дэвида Мировски.

Стая фламинго образует сердце, летящее над озером в Кении на фотографии &quot;Сердце Африки&quot; Дэвида Мировски. - Sputnik Абхазия
15/15
© Foto / David Mierowsky/The Inaugural International Aerial Photographer of the Year

Стая фламинго образует сердце, летящее над озером в Кении на фотографии "Сердце Африки" Дэвида Мировски.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0