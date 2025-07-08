https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/drugoy-mir-i-serdtse-afriki-pobediteli-i-finalisty-konkursa-aerofotografii-1055828350.html

Другой мир и Сердце Африки: победители и финалисты конкурса аэрофотографии

Другой мир и Сердце Африки: победители и финалисты конкурса аэрофотографии

Sputnik Абхазия

Международный конкурс "Аэрофотограф года" провели впервые. Организаторы Питер Иствуэй и Дэвид Эванс обратили внимание на то, что аэрофотография в последние... 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T19:10+0300

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Международный конкурс "Аэрофотограф года" провели впервые. Организаторы Питер Иствуэй и Дэвид Эванс обратили внимание на то, что аэрофотография в последние годы становится все популярнее. Всего на конкурс прислали 1549 заявок, жюри отобрало 101 лучшую фотографию. Самые лучшие из них - в фотоленте Sputnik.

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