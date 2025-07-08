Другой мир и Сердце Африки: победители и финалисты конкурса аэрофотографии
Победитель в номинации "Серия снимков" - Джоанна Стейдл из США. На фото "Другой мир" стайка скатов приближается к стае менхаденов.
Победитель в номинации "Серия снимков" - Джоанна Стейдл из США. На фото "Другой мир" стайка скатов приближается к стае менхаденов.
Второе место - Даниэль Винье Гарсия, Испания. "Дымящийся череп" - фото остывающего исландского вулкана Фаградалсфьялла.
Второе место - Даниэль Винье Гарсия, Испания. "Дымящийся череп" - фото остывающего исландского вулкана Фаградалсфьялла.
Победитель в номинации "Одиночное изображение" - Игнасио Паласиос, Австралия. Фото сделано в Аргентине.
Победитель в номинации "Одиночное изображение" - Игнасио Паласиос, Австралия. Фото сделано в Аргентине.
Виталий Головатюк из России снял фото трех мостов в китайском Хучжоу.
Виталий Головатюк из России снял фото трех мостов в китайском Хучжоу.
Дипанджан Пал из Индии заснял сбор травы в центральном Вьетнаме, который сверху выглядит как ковер.
Дипанджан Пал из Индии заснял сбор травы в центральном Вьетнаме, который сверху выглядит как ковер.
Летящие фламинго у озера на фотографии Сяохуэя Ли из Китая.
Летящие фламинго у озера на фотографии Сяохуэя Ли из Китая.
Премия "Выбор председателя" - Фабьен Гиттар, Франция. Два тюленя мирно отдыхают на дрейфующей льдине на юге Исландии.
Премия "Выбор председателя" - Фабьен Гиттар, Франция. Два тюленя мирно отдыхают на дрейфующей льдине на юге Исландии.
"Дерево льда" Камень Талор, США. Аэрофотоснимок ледникового откола, открывающий неожиданный органический рисунок в воде.
"Дерево льда" Камень Талор, США. Аэрофотоснимок ледникового откола, открывающий неожиданный органический рисунок в воде.
Колин Леонхардт, Австралия сфотографировал дамбу хвостохранилища глиноземного рудника.
Колин Леонхардт, Австралия сфотографировал дамбу хвостохранилища глиноземного рудника.
Виталий Головатюк представил на суд жюри еще одно фото, снятое в Таиланде.
Виталий Головатюк представил на суд жюри еще одно фото, снятое в Таиланде.
Приз в номинации Black & White Award получила Барбара Браун из Австралии.
Приз в номинации Black & White Award получила Барбара Браун из Австралии.
Краски осенней Москвы на фото Виталия Головатюка.
Краски осенней Москвы на фото Виталия Головатюка.
Сатиш Наир из Индии снял сверху вид на залив Шарк-Бей.
Сатиш Наир из Индии снял сверху вид на залив Шарк-Бей.
Еще одно фото Джоанны Стейдл со скатами, снятое всего в нескольких сотнях футов от побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк.
Еще одно фото Джоанны Стейдл со скатами, снятое всего в нескольких сотнях футов от побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк.
Стая фламинго образует сердце, летящее над озером в Кении на фотографии "Сердце Африки" Дэвида Мировски.
Стая фламинго образует сердце, летящее над озером в Кении на фотографии "Сердце Африки" Дэвида Мировски.