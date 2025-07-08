https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/minturizma-grazhdane-rossii-ne-mogut-predstavlyat-ugrozu-natsbezopasnosti-abkhazii-1055830104.html

Минтуризма: граждане России не могут представлять угрозу нацбезопасности Абхазии

Минтуризма: граждане России не могут представлять угрозу нацбезопасности Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Граждане России, посещающие Абхазию, не представляют и не могут представлять угрозу нацбезопасности республики, прокомментировали в... 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T18:21+0300

2025-07-08T18:21+0300

2025-07-08T18:21+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Граждане России, посещающие Абхазию, не представляют и не могут представлять угрозу нацбезопасности республики, прокомментировали в Минтуризма заявление директора Фонда кино Александра Басария. Российские туроператоры, работающие с абхазским направлением более двух десятилетий, сыграли значительную роль в формировании устойчивого интереса к стране, добавили в ведомстве. Именно они первыми начали продвижение республики за ее пределами, во многом способствовав становлению туризма как важной отрасли экономики. "Следует отметить, что вышеуказанное заявление является сугубо личным мнением Александра Басария и не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом", - говорится в публикации.Минтуризма Абхазии призывает игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию профильных структур. В ведомстве подчеркнули, что Абхазия остается надежным партнером России, и любые попытки представить ситуацию иначе не соответствуют действительности.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Басария жаловался на то, что российские туристы приезжают по дешевым путевкам и живут "анклавами". По его мнению, российские туроператоры устраивают демпинг цен в сферах гостиничного бизнеса, экскурсий, транспортной логистики, от чего местный малый и средний бизнес начинает страдать. Это все представляет угрозу нацбезопасности, заявил Басария. В Минкультуры заявили, что Фонд кино, которым руководит Александр Басария, не имеет отношения к ведомству. Басария возглавляет частное предприятие, в ведении Министерства находится госучреждение "Абхазфильм". На заявление Басария также отреагировали депутаты Государственной Думы России Константин Затулин, Александр Чепа, Светлана Журова. По их мнению, подобные высказывания негативно отражаются на имидже республики и приведут к снижению турпотока.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/1055793322.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/1055820204.html

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