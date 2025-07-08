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Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с перевала Дзоу
Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с перевала Дзоу
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Для доставки пострадавшего медикам спасатели задействовали вертолет. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T12:13+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с горного перевала Дзоу в Гагрском районе, сообщили в МЧС республики.На помощь жителю подмосковного города Электросталь в пять часов утра вылетел вертолет ВВС Абхазии. Пострадавшего доставили в Сухумский аэропорт, затем передали врачам,
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абхазия, новости, мчс абхазии
Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с перевала Дзоу
12:13 08.07.2025 (обновлено: 12:16 08.07.2025)
Для доставки пострадавшего медикам спасатели задействовали вертолет.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik.
Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с горного перевала Дзоу в Гагрском районе, сообщили
в МЧС республики.
На помощь жителю подмосковного города Электросталь в пять часов утра вылетел вертолет ВВС Абхазии.
Пострадавшего доставили в Сухумский аэропорт, затем передали врачам,