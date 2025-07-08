https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/rossiyanina-so-slomannoy-nogoy-evakuirovali-s-perevala-dzou-1055810815.html

Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с перевала Дзоу

Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с перевала Дзоу

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Для доставки пострадавшего медикам спасатели задействовали вертолет. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Россиянина со сломанной ногой эвакуировали с горного перевала Дзоу в Гагрском районе, сообщили в МЧС республики.На помощь жителю подмосковного города Электросталь в пять часов утра вылетел вертолет ВВС Абхазии. Пострадавшего доставили в Сухумский аэропорт, затем передали врачам,

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