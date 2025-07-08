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Совместный проект в школах Абхазии проводят ВААК и организация из Каменск-Шахтинского
Совместный проект в школах Абхазии проводят ВААК и организация из Каменск-Шахтинского
Sputnik Абхазия
Общественные пространства, в которых школьники смогут проводить свободное время, создадут в школах сел Уакум, Щащикуара, Пакуаш и Мгудзырхуа. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T18:04+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. "Общественный центр социальных инициатив" из Каменск-Шахтинского и Всемирный абхазо-абазинский конгресс начали реализацию проекта "Точка роста НКО: Абхазия", рассказал Sputnik cпециалист отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Наур Хишба.Цель совместной работы - создать в школах Абхазии общественные пространства, в которых дети смогут проводить свободное от уроков время.Подобные пространства организуют в школах в селах Уакум, Щащикуара, Пакуаш и Мгудзырхуа. "В Щащикуаре отделка класса готова. Его осталось только наполнить оборудованием, оно в пути. В Пакуаше общественное пространство скоро запустится, Уакум ждет оборудование, там почти все готово. Мгудзырхуа на этапе финального планирования", — рассказал Хишба.В марте этого года проект был одобрен и профинансирован Фондом президентских грантов России. В его рамках в школах также проводятся и тренинги по социальному проектированию. Еще одно немаловажное направление — создание условий для укрепления сотрудничества неправительственных организаций Абхазии и России. Для этого ВААК и ОЦСИ организуют встречи специалистов из двух стран.Наур Хишба пояснил, что сейчас абхазские организации самостоятельно не могут претендовать на российские гранты. Для того, чтобы получить поддержку, им необходимо иметь организацию-партнера в России со схожими целями. А для налаживания взаимодействия и нужно проводить подобные встречи. Проект "Точка роста НКО: Абхазия" подведет свои итоги в сентябре этого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/1055801502.html
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Совместный проект в школах Абхазии проводят ВААК и организация из Каменск-Шахтинского
18:04 08.07.2025 (обновлено: 18:52 08.07.2025)
Общественные пространства, в которых школьники смогут проводить свободное время, создадут в школах сел Уакум, Щащикуара, Пакуаш и Мгудзырхуа.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. "Общественный центр социальных инициатив" из Каменск-Шахтинского и Всемирный абхазо-абазинский конгресс начали реализацию проекта "Точка роста НКО: Абхазия", рассказал Sputnik cпециалист отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Наур Хишба.
Цель совместной работы - создать в школах Абхазии общественные пространства, в которых дети смогут проводить свободное от уроков время.
"Мы выбираем в школе помещение, делаем там косметический ремонт, оборудуем его проектором, компьютером, столами, стеллажами, делаем все что нужно, чтобы дети могли проводить там время, играть, что-то обсуждать", — пояснил он.
Подобные пространства организуют в школах в селах Уакум, Щащикуара, Пакуаш и Мгудзырхуа.
"В Щащикуаре отделка класса готова. Его осталось только наполнить оборудованием, оно в пути. В Пакуаше общественное пространство скоро запустится, Уакум ждет оборудование, там почти все готово. Мгудзырхуа на этапе финального планирования", — рассказал Хишба.
В марте этого года проект был одобрен и профинансирован Фондом президентских грантов России.
В его рамках в школах также проводятся и тренинги по социальному проектированию. Еще одно немаловажное направление — создание условий для укрепления сотрудничества неправительственных организаций Абхазии и России. Для этого ВААК и ОЦСИ организуют встречи специалистов из двух стран.
Наур Хишба пояснил, что сейчас абхазские организации самостоятельно не могут претендовать на российские гранты. Для того, чтобы получить поддержку, им необходимо иметь организацию-партнера в России со схожими целями. А для налаживания взаимодействия и нужно проводить подобные встречи.
Проект "Точка роста НКО: Абхазия" подведет свои итоги в сентябре этого года.