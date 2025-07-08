https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/za-chto-zaplatil-roman-starovoyt-1055807165.html

За что заплатил Роман Старовойт

За что заплатил Роман Старовойт

Sputnik Абхазия

Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством через несколько часов после появления указа об освобождении его от должности министра транспорта. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T10:12+0300

2025-07-08T10:12+0300

2025-07-08T10:12+0300

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Но беспрецедентность этого события не в том, что столь высокопоставленные чиновники не сводили счеты с жизнью с августа 1991-го, когда после провала ГКЧП покончил с собой министр внутренних дел СССР Пуго, а в том, что поступок Старовойта свидетельствует о новом этапе в процессе восстановления понятий о чести, ответственности, служении государству и народу, об институте репутации, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Самоубийство — страшный грех, но для 53-летнего отца двух дочерей оно показалось более приемлемым, чем дальнейшая жизнь. Старовойт не был смертельно болен, у него не было проблем в личной жизни (по крайней мере, об этом ничего не известно), но он стал фигурантом расследования хищений при строительстве оборонительных фортификационных сооружений в Курской области, которую он возглавлял до мая прошлого года, после чего вернулся в Минтранс, где раньше работал замминистра, но уже на должность главы ведомства. Шла ли речь о хищениях, халатности или нецелевом расходовании средств — примерная оценка доходит до миллиарда рублей — уже непринципиально: оккупация стоила жизни сотням человек в Курской области, а ее освобождение заняло несколько месяцев напряженных боев. Понятно, что в неготовности региона к отторжению агрессии виноваты и военные структуры, но Старовойт как высшее должностное лицо региона в любом случае несет свою долю ответственности.Какую именно? На этот вопрос должен был бы ответить суд — с ним в качестве свидетеля или обвиняемого. Далеко не факт, что у Старовойта точно был умысел по хищению денег, выделенных на строительство укреплений, — достаточно было и закрытия глаз на нечистоплотность, некомпетентность, а то и воровство подчиненных, даже банального очковтирательства, то есть выдавания мифических работ за реально выполненные. В любом случае в военное время ответственность всех чиновников повышается, а уж воровство из бюджета (тем более в сфере ВПК, защиты населения и территорий) и вовсе может быть приравнено к измене Родине. Недавние приговоры высокопоставленным руководителям Минобороны, включая Тимура Иванова, подтверждают безальтернативность курса на ужесточение спроса и наказания за подобные преступления.Старовойт не мог знать (вопреки всем нынешним спекуляциям) о своей дальнейшей судьбе — вполне вероятно, что его статус мог быть переквалифицирован из свидетелей в подозреваемые, а потом и обвиняемые, но в любом случае это не было стопроцентно предопределено. Освобождение от должности министра предсказывалось уже несколько месяцев, но было произведено без формулировки "в связи с утратой доверия", которая часто используется (пусть и в отношении губернаторов) в случае наличия убедительных свидетельств вероятного уголовного преступления. Старовойта сняли без позора, но он не захотел проверять, насколько высока его вероятность в будущем.Двигало ли им в большей степени чувство вины за сделанное (если он был замешан в хищениях) или же за несделанное (провал подготовки оборонительных сооружений в области), мы уже никогда не узнаем. Но хочется верить, что Роман Старовойт испугался не суда, приговора и заключения, а публичного позора, его накрыло чувство вины за то, что подвел, обманул доверие и своих земляков, и президента. И больше не может смотреть им в глаза — даже из-за решетки камеры в зале суда.Понятие чести и чувство ответственности в конечном итоге оказались в нем сильнее жажды жизни и веры в возможность искупить грехи. Он сам вынес себе приговор и привел его в исполнение.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/1055796718.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, россия