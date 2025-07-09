https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/alias-trapsh-naznachen-na-post-zamestitelya-genprokurora-abkhazii-1055856703.html

Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии

Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии

Sputnik Абхазия

Решение депутаты принимали тайным голосованием, оно было единогласным. 09.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-09T13:25+0300

2025-07-09T13:25+0300

2025-07-09T13:25+0300

в абхазии

абхазия

новости

генеральная прокуратура абхазии

парламент абхазии

народное собрание абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/09/1055855492_0:0:899:506_1920x0_80_0_0_3b76c75c6a606acc6c465c04a4606440.jpg

СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Алиас Трапш назначен на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии. Решение о назначении приняли в Парламенте путем тайного голосования единогласно. С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии. Начинал помощником прокурора Гудаутского района с последующим прикомандированием в Военную прокуратуру. В 2014 году был назначен старшим следователем Следственного управления Генпрокуратуры. В 2019 году стал прокурором Следственного управления, а с декабря 2019 года занимал пост заместителя прокурора Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/1055853211.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии