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Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии
Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии
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Решение депутаты принимали тайным голосованием, оно было единогласным. 09.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-09T13:25+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Алиас Трапш назначен на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии. Решение о назначении приняли в Парламенте путем тайного голосования единогласно. С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии. Начинал помощником прокурора Гудаутского района с последующим прикомандированием в Военную прокуратуру. В 2014 году был назначен старшим следователем Следственного управления Генпрокуратуры. В 2019 году стал прокурором Следственного управления, а с декабря 2019 года занимал пост заместителя прокурора Сухума.
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии
Решение депутаты принимали тайным голосованием, оно было единогласным.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Алиас Трапш назначен на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии.
Решение о назначении приняли в Парламенте путем тайного голосования единогласно.
Алиас Трапш исполнял обязанности заместителя Генпрокурора с июня 2025 года, сменив Руслана Тыркба, занимавшего эту должность с 2020 года.
С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии. Начинал помощником прокурора Гудаутского района с последующим прикомандированием в Военную прокуратуру.
В 2014 году был назначен старшим следователем Следственного управления Генпрокуратуры.
В 2019 году стал прокурором Следственного управления, а с декабря 2019 года занимал пост заместителя прокурора Сухума.