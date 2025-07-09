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Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии
Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии
Sputnik Абхазия
Решение депутаты принимали тайным голосованием, оно было единогласным. 09.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-09T13:25+0300
2025-07-09T13:25+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Алиас Трапш назначен на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии. Решение о назначении приняли в Парламенте путем тайного голосования единогласно. С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии. Начинал помощником прокурора Гудаутского района с последующим прикомандированием в Военную прокуратуру. В 2014 году был назначен старшим следователем Следственного управления Генпрокуратуры. В 2019 году стал прокурором Следственного управления, а с декабря 2019 года занимал пост заместителя прокурора Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/1055853211.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Алиас Трапш назначен на пост заместителя генпрокурора Абхазии

13:25 09.07.2025
© FotoАлиас Трапш
Алиас Трапш - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
© Foto
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Решение депутаты принимали тайным голосованием, оно было единогласным.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Алиас Трапш назначен на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии.
Решение о назначении приняли в Парламенте путем тайного голосования единогласно.
Алиас Трапш исполнял обязанности заместителя Генпрокурора с июня 2025 года, сменив Руслана Тыркба, занимавшего эту должность с 2020 года.
С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии. Начинал помощником прокурора Гудаутского района с последующим прикомандированием в Военную прокуратуру.
В 2014 году был назначен старшим следователем Следственного управления Генпрокуратуры.
В 2019 году стал прокурором Следственного управления, а с декабря 2019 года занимал пост заместителя прокурора Сухума.
Дмитрий Шамба назначен Полномочным представителем президента в Парламенте - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
Дмитрий Шамба назначен Полномочным представителем президента в Парламенте
11:27
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