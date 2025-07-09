https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/razvivatsya-i-sotrudnichat-kak-molodezh-abkhazii-i-rossii-ukreplyayut-svyazi-1055869424.html

Развиваться и сотрудничать: как молодежь Абхазии и России укрепляет связи

Развиваться и сотрудничать: как молодежь Абхазии и России укрепляет связи

Sputnik Абхазия

На площадке Sputnik Абхазия состоялся видеомост, посвященный расширению связей между молодежными сообществами России и Абхазии. 09.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-09T19:01+0300

2025-07-09T19:01+0300

2025-07-09T19:42+0300

пресс-центр

абхазия

видеомост

видео из пресс-центра

сотрудничество

россия

форумы

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О том, как Россия и Абхазия сотрудничают в области молодежной политики, какие новые возможности появились у граждан Абхазии в 2025 году, читайте в материале Sputnik.SputnikВ 2025 году молодежь России и Абхазии расширила контакты. По словам главного специалиста по международным связям Госкомспорта Абхазии Саида Куланба, это результат договоренностей президентов двух стран.Он отмечает, что для абхазской молодежи появились совершенно новые возможности."Например, это грантовые механизмы ресурсного молодежного центра, современный подход для реализации молодежной волонтерской деятельности от Ассоциации "Добро", крупные студенческие инициативы от проекта "Твой ход", новая система стажировок, которую мы в августе начнем реализовывать", - рассказал Куланба.Директор департамента медиа и коммуникаций ФГАУ "Форумная дирекция" Федерального агентства по делам молодежи Елена Мурач отметила, что в 2025 году молодежь Абхазии приглашена на 13 всероссийских форумов. Это "Территория смыслов", "Машук", "Шум", "Ростов", "Истоки" и другие."Понятно, что мы приглашаем молодежь определенных направленностей, как сами форумы, для того, чтобы молодежь могла и имела возможность развиваться, пообщаться с опытными экспертами, представить и разработать свои проекты, познакомиться с новыми людьми, так как большинство форумов на свою площадку принимают не только Абхазию, но и также молодежь из других стран. Это укрепляет международное сотрудничество между странами", - поясняет Мурач.Еще одно масштабное мероприятие, в котором примет участие Абхазия - слет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Он будет посвящен проблемам образования, культуры, предпринимательства, спорта."Конечно, по формату это несколько меньше, чем был фестиваль молодежи в 2024 году. Если мы все помним, что фестиваль был на 20 тысяч человек, то слет будет более камерным мероприятием на 2000 человек. Но, тем не менее, программа будет не менее насыщенной. По поводу мероприятий, в которых можно будет принять участие, расскажу, конечно же, подробнее. Первое – это, конечно же, деловая программа. Это погружение в проблематику направления через иммерсивный формат", - рассказал начальник отдела международного сотрудничества со странами СНГ, Европы и Америки Валерий Данилов.Слет направлен на укрепление международных молодежных связей, создание площадки для прямого межкультурного диалога для более, чем 120 стран мира.Полная видеотрансляция доступна на странице Sputnik в VK.

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