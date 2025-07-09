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Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Sputnik Абхазия
Толстой находится на границе ДНР с Днепропетровской областью. 09.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-09T13:48+0300
2025-07-09T13:48+0300
2025-07-09T13:49+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве также сообщили о действиях российских войск в зоне спецоперации за сутки. Так, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования, включая ракеты "Кинжал" и ударные БпЛА, по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Все цели поражены.Подразделениями группировок "Север", "Запад", "Южный", "Восток" и "Днепр" нанесены удары по силам ВСУ. Уничтожено более 840 военнослужащих, а также техника и склады с боеприпасами. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 4 ракеты HIMARS и 226 БпЛА самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 167 танков и других ББМ, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 176 орудий и минометов, 37 891 единица специальной военной автотехники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/svo-nachalo-blokady-i-okruzheniya-kupyanska-1055855978.html
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Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР
13:48 09.07.2025 (обновлено: 13:49 09.07.2025)
Толстой находится на границе ДНР с Днепропетровской областью.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
В ведомстве также сообщили о действиях российских войск в зоне спецоперации за сутки. Так, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования, включая ракеты "Кинжал" и ударные БпЛА, по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Все цели поражены.
Подразделениями группировок "Север", "Запад", "Южный", "Восток" и "Днепр" нанесены удары по силам ВСУ. Уничтожено более 840 военнослужащих, а также техника и склады с боеприпасами.
Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 4 ракеты HIMARS и 226 БпЛА самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 167 танков и других ББМ, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 176 орудий и минометов, 37 891 единица специальной военной автотехники.