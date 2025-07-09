https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/tursezon-v-abkhazii-nachalsya-pozzhe-iz-za-pogodnykh-usloviy-1055871204.html

Турсезон в Абхазии начался позже из-за погодных условий

Турсезон в Абхазии начался позже из-за погодных условий

Sputnik Абхазия

Одна из причин отставания по количеству бронирований заключается в холодной погоде в мае и июне. 09.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-09T20:34+0300

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2025-07-09T20:35+0300

в абхазии

абхазия

туризм

летний сезон в абхазии

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Турсезон в этом году стартовал с некоторым отставанием из-за холодной погоды, рассказала в интервью радио Sputnik директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба.Первая волна бронирования номеров обычно начинается в октябре и ноябре, вторая в феврале, отметил специалист. По словам Адлейба, многие крупные отели в Абхазии работают по жесткой квоте и несут убытки."Они получают фиксированную сумму, а расходы несут полностью сами. Присылают отдыхающих по низкой стоимости — и за эти деньги надо встретить, накормить. От этого страдают и отели, и туристы",- отметил он.Он также добавил, что полноценный туристический сезон начался только сейчас и уделить особое внимание качеству сервиса, чтобы повысить привлекательность Абхазии для отдыхающих. Полная версия интервью доступна на радио Sputnik

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абхазия, туризм, летний сезон в абхазии