Турсезон в Абхазии начался позже из-за погодных условий
20:34 09.07.2025 (обновлено: 20:35 09.07.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНачало туристического сезона в Абхазии - лето 2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Одна из причин отставания по количеству бронирований заключается в холодной погоде в мае и июне.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Турсезон в этом году стартовал с некоторым отставанием из-за холодной погоды, рассказала в интервью радио Sputnik директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба.
Первая волна бронирования номеров обычно начинается в октябре и ноябре, вторая в феврале, отметил специалист.
По словам Адлейба, многие крупные отели в Абхазии работают по жесткой квоте и несут убытки.
"Они получают фиксированную сумму, а расходы несут полностью сами. Присылают отдыхающих по низкой стоимости — и за эти деньги надо встретить, накормить. От этого страдают и отели, и туристы",- отметил он.
Он также добавил, что полноценный туристический сезон начался только сейчас и уделить особое внимание качеству сервиса, чтобы повысить привлекательность Абхазии для отдыхающих.
Полная версия интервью доступна на радио Sputnik
Первая волна бронирования номеров обычно начинается в октябре и ноябре, вторая в феврале, отметил специалист.
По словам Адлейба, многие крупные отели в Абхазии работают по жесткой квоте и несут убытки.
"Они получают фиксированную сумму, а расходы несут полностью сами. Присылают отдыхающих по низкой стоимости — и за эти деньги надо встретить, накормить. От этого страдают и отели, и туристы",- отметил он.
Он также добавил, что полноценный туристический сезон начался только сейчас и уделить особое внимание качеству сервиса, чтобы повысить привлекательность Абхазии для отдыхающих.
Полная версия интервью доступна на радио Sputnik