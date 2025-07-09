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Внесены поправки в закон об управлении административно-территориальных единиц Абхазии
Внесены поправки в закон об управлении административно-территориальных единиц Абхазии
Sputnik Абхазия
Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме 9 июля. 09.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В Закон "Об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия" внесли поправки. Изменения призваны повысить эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и администрациями городов и районов, а также ответственность руководителей структурных подразделений. Хутаба также обратил внимание на отсутствие нормативных актов, регулирующих нагрузку судей. В то же время с 2015 года в республике действует закон №3801-с-V "О штатной численности судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Республики Абхазия", однако, по его словам, до сих пор неясно, на основании каких нормативов была утверждена эта численность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/1055853758.html
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абхазия, парламент абхазии, новости, народное собрание абхазии

Внесены поправки в закон об управлении административно-территориальных единиц Абхазии

14:41 09.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме 9 июля.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В Закон "Об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия" внесли поправки.
По словам депутата Даута Хутаба, они направлены на устранение пробелов в регулировании процедуры назначения и согласования должностных лиц, руководящих муниципальными предприятиями и учреждениями, а также утверждения тарифов на оказываемые ими услуги.
Изменения призваны повысить эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и администрациями городов и районов, а также ответственность руководителей структурных подразделений.
Хутаба также обратил внимание на отсутствие нормативных актов, регулирующих нагрузку судей.
В то же время с 2015 года в республике действует закон №3801-с-V "О штатной численности судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Республики Абхазия", однако, по его словам, до сих пор неясно, на основании каких нормативов была утверждена эта численность.
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