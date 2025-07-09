https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/vneseny-popravki-v-zakon-ob-upravlenii-administrativno-territorialnykh-edinits-abkhazii-1055860302.html

Внесены поправки в закон об управлении административно-территориальных единиц Абхазии

Внесены поправки в закон об управлении административно-территориальных единиц Абхазии

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Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме 9 июля. 09.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-09T14:41+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В Закон "Об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия" внесли поправки. Изменения призваны повысить эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и администрациями городов и районов, а также ответственность руководителей структурных подразделений. Хутаба также обратил внимание на отсутствие нормативных актов, регулирующих нагрузку судей. В то же время с 2015 года в республике действует закон №3801-с-V "О штатной численности судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Республики Абхазия", однако, по его словам, до сих пор неясно, на основании каких нормативов была утверждена эта численность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/1055853758.html

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