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Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
21:38
8 мин
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"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"
"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"
Sputnik Абхазия
В академии будут готовить и повышать квалификацию кадров для гостинично-ресторанного бизнеса. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T17:48+0300
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. "Академию гостеприимства" создадут на базе пансионата "Айтар" в Абхазии, сообщили в Минтуризма.Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса, что позволит улучшить качество услуг в республике. Преподавать в ней будут ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт. "Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии", — говорится в публикации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/1055793322.html
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отдых в абхазии, туризм, абхазия
отдых в абхазии, туризм, абхазия

"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"

17:48 10.07.2025
© Foto / Министерство туризма Абхазии"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"
Академию гостеприимства создадут на базе Айтара - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
© Foto / Министерство туризма Абхазии
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В академии будут готовить и повышать квалификацию кадров для гостинично-ресторанного бизнеса.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. "Академию гостеприимства" создадут на базе пансионата "Айтар" в Абхазии, сообщили в Минтуризма.
Проект обсудили министр туризма Астамур Логуа и завкафедры туризма и гостиничного дела Российского университета спорта ГЦОЛИФК Светлана Дусенко.
Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса, что позволит улучшить качество услуг в республике. Преподавать в ней будут ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт.
"Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии", — говорится в публикации.
Отдых в Абхазии: спрос и прогнозы на сезон - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
Отдых в Абхазии: спрос и прогнозы на сезон
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