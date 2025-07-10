https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/akademiyu-gostepriimstva-sozdadut-na-baze-aytara-1055905022.html

"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"

"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"

Sputnik Абхазия

В академии будут готовить и повышать квалификацию кадров для гостинично-ресторанного бизнеса. 10.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-10T17:48+0300

2025-07-10T17:48+0300

2025-07-10T17:48+0300

в абхазии

отдых в абхазии

туризм

абхазия

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. "Академию гостеприимства" создадут на базе пансионата "Айтар" в Абхазии, сообщили в Минтуризма.Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса, что позволит улучшить качество услуг в республике. Преподавать в ней будут ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт. "Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии", — говорится в публикации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/1055793322.html

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отдых в абхазии, туризм, абхазия