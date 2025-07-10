https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/akademiyu-gostepriimstva-sozdadut-na-baze-aytara-1055905022.html
"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"
"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"
Sputnik Абхазия
В академии будут готовить и повышать квалификацию кадров для гостинично-ресторанного бизнеса. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T17:48+0300
2025-07-10T17:48+0300
2025-07-10T17:48+0300
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абхазия
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. "Академию гостеприимства" создадут на базе пансионата "Айтар" в Абхазии, сообщили в Минтуризма.Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса, что позволит улучшить качество услуг в республике. Преподавать в ней будут ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт. "Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии", — говорится в публикации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/1055793322.html
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отдых в абхазии, туризм, абхазия
отдых в абхазии, туризм, абхазия
"Академию гостеприимства" создадут на базе "Айтара"
В академии будут готовить и повышать квалификацию кадров для гостинично-ресторанного бизнеса.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik.
"Академию гостеприимства" создадут на базе пансионата "Айтар" в Абхазии, сообщили
в Минтуризма.
Проект обсудили министр туризма Астамур Логуа и завкафедры туризма и гостиничного дела Российского университета спорта ГЦОЛИФК Светлана Дусенко.
Академия будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для гостинично-ресторанного бизнеса, что позволит улучшить качество услуг в республике. Преподавать в ней будут ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт.
"Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии", — говорится в публикации.