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Аԥсабара ахьчара: Риҵатәи парки Гәдоуҭатәи аҵараҟәшеи рпроект аусура иацнаҵоит
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Ашколқәа рҿы иаԥҵахоит ахәыҷқәа рыԥсшьараамҭа ахьырхыргаша иҷыдоу аҭыԥқәа
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Апарламент аҿы иалацәажәеит атуристтә бизнес азҵаара
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Открыт прием заявок на музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба
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3 мин
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Ашколқәа рҿы иаԥҵахоит ахәыҷқәа рыԥсшьараамҭа ахьырхыргаша иҷыдоу аҭыԥқәа
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14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Апарламент аҿы иалацәажәеит атуристтә бизнес азҵаара
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Актуальный комментарий
Открыт прием заявок на музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба
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Деятельность Фонда репатриации: интервью с руководителем
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра аԥшаҳәа ахаҿра аиӷьтәра иазхәыцуеит
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Иактуалтәу ахҳәаа
Отаԥтәи аҳаԥы аԥхын адҵаалара ахьынӡамоу
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Аҳәынҭстандарт аусзуҩцәа аԥхын агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
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г. Пицунда101.7
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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/avariya-na-linii-ochamchyra-likvidirovana-1055882795.html
Авария на линии "Очамчыра" ликвидирована
Авария на линии "Очамчыра" ликвидирована
Sputnik Абхазия
Авария произошла утром в четверг, без света остались западные районы республики и часть Сухума. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T10:26+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Авария на воздушной линии электропередачи "Очамчыра" ликвидирована, сообщили в Минэнерго.Авария произошла утром в четверг, 10 июля. Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго

Авария на линии "Очамчыра" ликвидирована

10:26 10.07.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Авария произошла утром в четверг, без света остались западные районы республики и часть Сухума.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Авария на воздушной линии электропередачи "Очамчыра" ликвидирована, сообщили в Минэнерго.
"Энергоснабжение республики восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Авария произошла утром в четверг, 10 июля. Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы.
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