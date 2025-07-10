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Авария на линии "Очамчыра" ликвидирована
Авария на линии "Очамчыра" ликвидирована
Sputnik Абхазия
Авария произошла утром в четверг, без света остались западные районы республики и часть Сухума. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T10:26+0300
2025-07-10T10:26+0300
2025-07-10T10:26+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Авария на воздушной линии электропередачи "Очамчыра" ликвидирована, сообщили в Минэнерго.Авария произошла утром в четверг, 10 июля. Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Авария на линии "Очамчыра" ликвидирована
Авария произошла утром в четверг, без света остались западные районы республики и часть Сухума.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik.
Авария на воздушной линии электропередачи "Очамчыра" ликвидирована, сообщили
в Минэнерго.
"Энергоснабжение республики восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Авария произошла утром в четверг, 10 июля. Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы.